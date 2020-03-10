Metin Topuz'un FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, 'FETÖ üyeliği' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
|10 Mart 2020 11:47
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