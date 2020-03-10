Nou Camp'tan halı sahaya
|10 Mart 2020 11:47
|Yazdır
Bir dönem İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona gibi dev takımlarında top koşturan, daha sonra Türkiye'ye dönüp kariyerine Medipol Başakşehir'de devam eden Arda Turan, devre arası transfer döneminde Başakşehir ile yollarını ayırmıştı. Şu an kulüpsüz olan Arda Turan, halı sahada şık bir gol attı.
Adı uzun süre Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu, eski kulübüyle anlaşamamış ve takımsız kalmıştı.
Uzun bir aradan sonra halı sahada görüntülendi
Yıldız oyuncu Arda Turani uzun bir aradan sonra halı sahada görüntülendi. Galatasaraylı eski oyunculara karşı bir oynayan Turan'ın rakipleri arsında Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan, Murat Erdoğan gibi isimler vardı. 33 yaşındaki futbolcu orta sahadan kaydetti golle alkış aldı. Arda,orta sahadan yapmış olduğu aşırtma şutla minyatür kaleye şık bir gol attı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sporcudan Federasyon Başkanı'na suç duyurusu
10 Mart 2020 10:51
|İşte Cenk Tosun'un yeni adresi!
10 Mart 2020 08:21
|Hobi olarak spora başladı, 6 kez okyanusu geçti
09 Mart 2020 23:40
|Mircea Lucescu: Koronavirüsten korkmuyorum!
09 Mart 2020 17:22
|Galatasaray'da derbi öncesi şok sakatlık
09 Mart 2020 15:27
|Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gelişmesi
09 Mart 2020 13:13
|Seyircisiz maçta Cristiano Ronaldo taraftarı selamlıyor!
09 Mart 2020 11:45
|Fenerbahçe yeni hocasıyla söz kesti
09 Mart 2020 10:20
|Galatasaray yenilmezlik serisini 9'a çıkardı
08 Mart 2020 21:03
|Kadınlar Günü'nde yeşil sahalar onlara emanet
08 Mart 2020 18:31