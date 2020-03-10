Çin'deki geçici corona virüs hastaneleri kapatılıyor

Çin'de orataya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Hala tedavisi bulunamayan yeni tip coronavirüsü hızla yayılmaya devam ediyor.

Pekin hükümetinin virüs salgınını durdurmak adına en önemli hamlelerinden biri hızla inşa edilen sağlık merkezleri ve hastanelerdi.

Wuhan'da sergi merkezleri spor salonları birer hastaneye dönüştürüldü.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bini geçti. Dünya genelinde enfekte olan insanların sayısı da 113 binin üzerinde...

HEPSİ KAPATILIYOR

Gelen son dakika bilgilerine göre, Çin Wuhan'daki geçici corona virüsle mücadele hastanelerini kapatma kararı aldı.

Hükümet kaynaklı yayın grubu Paper'ın haberine göre; Pekin yönetimi virüsün sıfır noktası Wuhan'daki geçici hastaneleri kapatma kararı aldı.

İNSAN ÜSTÜ ÇABA GÖSTERİLMİŞTİ

Çin virüsün yayılmaya başlaması ile birlikte hızla ve oldukça kısa sürede boş binaları, sergi ve spor salonlarını hastaneye dönüştürmüş ya da sıfırdan yeni hastaneler inşa etmek için insan üstü bir çaba göstermişti.

Çin'in bu kararının ardında artık yavaşlamaya başlayan yeni vaka sayısı olabileceği ifade ediliyor.

BATI KIVRANIRKEN ÇİN'DE UMUT DOĞDU

Çin anakarasında yeni vaka sayısı hızı düşüyor. Anakarada dün sadece 19 yeni vaka bildirilmesi yüreklere su serpti.

Ancak virüs batıda hız kesmiyor. ABD ve Avrupa'ya yayılan virüs İran ve İtalya'da büyük yaralar açtı.

7 BİN İŞÇİ 10 GÜNDE İNŞA ETTİ

Huoshenshan Hastanesi, yeni koronavirüsü salgınının başladığı yer olan Wuhan'da 24 saat çalışan inşaat ekipleri tarafından inşa edildi ve kapılarını açtı.

Wuhan tedavi merkezleri, Çinli liderlerin bu yeni salgına hastane inşa ederek yanıt verdiklerini belirtiyor. İnşaatlar gece gündüz demeden devam ediyor. 2003 yılında şiddetli akut solunum sendromu (SARS) yayıldığında, Pekin'de hastalar için bir hafta içinde bir tesis inşa edilmişti.

Coronavirüsü için özel olarak sadece 10 günde sıfırdan inşa edilen Huoshenshan Hastanesi'ne sabah 10 sularında ilk hasta nakilleri yapılmaya başlandı. Hastaların kimlikleri ve durumları ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

SARS'TA DA GÖREV YAPAN ÖZEL EKİPLER GÖNDERİLDİ

Çin resmi haber ajansı Xinhua, iktidarda olan Komünist Parti askeri kanadının, hastaneye bin 400 doktor, hemşire ve tıbbi personel gönderdiğini duyurdu. Çin hükümeti gönderilen bu sağlık ekiplerinin çocuğunun SARS salgınında da görev yaptıklarını açıkladı.

Çinli yetkililer, virüsü durdurabilmek için otoyolları, her türlü ulaşım aracını durdurdu. 50 milyon Çinli karantinada dünyadan izole olmuş durumda.

7 BİN İŞÇİ ÇALIŞTI

Huoshenshan Hastanesi'nin inşasında 7 bin işçi çalıştı. Çin devlet televizyonu çalışan maskeli, kasklı ve özel kıyafetli işçilerin çalışırken görüntülerini yayınladı.

İki katlı 600.000 metrekarelik hastanenin yarısı izolasyon koğuşu olarak belirlenmiş durumda. Binada 30 yoğun bakım ünitesi de var. Bina doktorların dışarıdaki uzmanlarla görüşmesi için özel bir sisteme sahip.

Özel sistem Wuhan Telekomünikasyon şirketi tarafından sağlandı ve 20 kişilik özel komando timi bu özel iletişim sistemini 12 saatten az bir sürede binaya entegre etti.

Binada özel havalandırma sistemleri ve hasta odalarını koridorlara bağlayan ve hastane personelinin odalara girmeden malzeme teslim etmesini sağlayan çift taraflı dolaplar bulunmakta.

Şangay gazetesi The Paper'da yer verilen habere göre, Çinli bir şirketin hastaneye bağışladığı 'tıbbi robotlar' ilaç dağıtmak ve test örnekleri taşımak için kullanılacak.

Pekin'de 2003 yılında SARS için inşa edilen Xiaotangshan Hastanesi inşaat işçileri tarafından yenileniyor. Hükümet ise bu hastanenin yeni tip coronavirüsü vakalarında kullanılıp kullanılmayacağı bilgisini paylaşmadı.

Belediye başkanı, şehrin "hastaları tedavi etmede yetersiz kaldığını" ve koruyucu giysiler ve maskeler gibi tıbbi malzemelerde ciddi bir kıtlık olduğunu açıkladı.

Hubei eyaletindeki Huanggang şehrinde altı yetkilinin salgının ele alınmasında "kötü performans" sergilemeleri nedeniyle kovulduğu biliniyor.