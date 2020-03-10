3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
|10 Mart 2020 12:04
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Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Irak kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKKlı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/fPQ2RpXUdGT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2020
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