Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 9 yıl hapis
|10 Mart 2020 12:30
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Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Abdulkadir K. ile avukatı katıldı.
Duruşma savcısı, sanığın FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığını ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Savcı ayrıca bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın üzerine atılı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması, ''resmi belgede sahtecilik'' suçundansa beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Sanık Abdulkadir K. ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, komiser yardımcılığı sınavı sorularını kimseden almadığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ve "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 18 bin 100 lira adli para cezasına çarptırdı.
Sanığın "resmi belgede sahtecilik" suçundansa beraatine karar verildi.
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