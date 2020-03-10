Adıyaman'da yeni doğan bebeğini öldüren anne gözaltına alındı
|10 Mart 2020 12:36
|Yazdır
Bahçecik Mahallesi'nde yaşayan F.U. yaklaşık üç hafta önce Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Taburcu sonrası bebeğin kontrollere getirilmemesi ve anneye ulaşılamaması üzerine hastane yetkilileri durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine kadının evine giden polis bebeği bulamayınca detaylı ifade almak üzere F.U'yu emniyete götürdü.
Şüpheli kadının verdiği ifadede, yeni doğan bebeğini yastıkla boğarak öldürdüğünü ve daha sonra çöp konteynerine attığını söylediği iddia edildi.
Bunun üzerine gözaltına alınan kadının işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Öte yandan, kadının bebeğin cesedini attığını ileri sürdüğü bölgede yapılan aramada herhangi bir ize rastlanmadı. Ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Bu arada, F.U'nun eşinin cezaevinde olduğu, kadının 5 tane daha çocuğunun bulunduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Öğrenci servisi şoförü ikinci kez alkollü yakalandı
10 Mart 2020 13:55
|Cezaevine uyuşturucu getiren 4 zanlı tutuklandı
10 Mart 2020 13:24
|Otizmli genci darbeden şüpheli yakalandı
10 Mart 2020 12:59
|Polis kılıktan kılığa girdi, masajcıları yakaladı
10 Mart 2020 10:59
|Defne Samyeli şikayet etti, Mustafa Sandal ifadeye çağrıldı
10 Mart 2020 10:42
|Şüphelilerin açtığı ateşte 3 bekçi yaralandı
10 Mart 2020 10:06
|Perinçek, eski sözleri hatırlatılınca çılgına döndü
10 Mart 2020 08:41
|Otizmli genci hastanelik etti
10 Mart 2020 08:39
|Doktor ile savcının tüp bebek kavgası 'özel harekatı yığarım'
10 Mart 2020 08:36
|2. kattan düşen 16 yaşındaki kız yaralandı
09 Mart 2020 19:35