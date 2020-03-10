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Adıyaman'da yeni doğan bebeğini öldüren anne gözaltına alındı

Adıyaman'da, yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı ileri sürülen anne gözaltına alındı.
 10 Mart 2020 12:36
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Adıyaman'da yeni doğan bebeğini öldüren anne gözaltına alındı

Bahçecik Mahallesi'nde yaşayan F.U. yaklaşık üç hafta önce Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Taburcu sonrası bebeğin kontrollere getirilmemesi ve anneye ulaşılamaması üzerine hastane yetkilileri durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine kadının evine giden polis bebeği bulamayınca detaylı ifade almak üzere F.U'yu emniyete götürdü.

Şüpheli kadının verdiği ifadede, yeni doğan bebeğini yastıkla boğarak öldürdüğünü ve daha sonra çöp konteynerine attığını söylediği iddia edildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan kadının işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Öte yandan, kadının bebeğin cesedini attığını ileri sürdüğü bölgede yapılan aramada herhangi bir ize rastlanmadı. Ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Bu arada, F.U'nun eşinin cezaevinde olduğu, kadının 5 tane daha çocuğunun bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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