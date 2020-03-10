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Kızı dağa kaçırılan baba, evlat nöbetini İzmir'de sürdürüyor

Baba Mehmet Laçin: HDP'ye 3 hafta süre vermiştim. 'Bu sürede kızım gelmezse ben yine buradayım' dedim. Kızımı getirmediler. Ben de nöbete bıraktığım yerden devam ediyorum"
 10 Mart 2020 12:41
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Kızı dağa kaçırılan baba, evlat nöbetini İzmir'de sürdürüyor

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızına kavuşabilmek adına Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan ancak sağlık problemleri nedeniyle evinin bulunduğu İzmir'e dönen Mehmet Laçin, HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutmaya başladı.

Mehmet Laçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise öğrencisi kızı Gamze Laçin'in 2011'de dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızına kavuşmak için Diyarbakır'da 4 ay nöbet tuttuğunu ifade eden Laçin, rahatsızlığı nedeniyle İzmir'e dönmek zorunda kaldığını ve geçirdiği baypas ameliyatının ardından 10 Şubat'ta HDP İzmir İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptığını hatırlattı.

Laçin, kızını almaya kararlı olduğunu belirterek, "HDP'ye 3 hafta süre vermiştim. 'Bu sürede kızım gelmezse ben yine buradayım' dedim. Kızımı getirmediler. Ben de nöbete bıraktığım yerden devam ediyorum. Yağmur altında eylemimi sürdürüyorum. Yağmur değil taş da yağsa durmak yok." dedi.

Kızına kavuşmadan HDP'nin önünden ayrılmayacağını vurgulayan Laçin, şöyle devam etti:

"Teslim olan çocukların evine gidip ziyaret ettim. Kaçırılan çocuklar, 'Bizi okuldan aldılar, hafta sonu pikniğe götüreceğiz dediler, baktık HDP binasındayız. Pikniğe götüreceklerini söylediler, gözümüzü açtık ki sınırı geçmişiz.' diyorlar. Diğer tarafta HDP'liler 'Sizi işe göndereceğiz' diye çocukları HDP Diyarbakır binasından Kandil'e götürüyor. Benim kızım da Kocaeli'de HDP üyesi dayısı tarafından HDP'ye teslim edilip dağa kaçırıldı. Ben o anda kızım Kandil'de sanıyordum ama 4 ay İstanbul'da HDP binasında eğitim almış. Kızımla beraber eğitim alan itirafçı bana bunu Diyarbakır'da söylemişti."

Türk bayrağı açarak nöbet tutan Laçin için, HDP İl Başkanlığı önünde polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
Anadolu Ajansı
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