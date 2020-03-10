Çeyrek altın ne kadar?

LOJMAN KREDİSİNDE 'ORAN'LAR YARIŞIYOR Satışa çıkarılan kamu lojmanlarının ihaleleri devam ediyor. Bu süreçte bankalar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile arka arkaya 'kredi' anlaşması yapıyor. Bu kapsamda bankalar kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışında ev kredisi kullandırılmasına yönelik protokollerini imzalıyor