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Feyzioğlu: Türkiye'den hiç olmadığı kadar umutluyum

"Türkiye'den hiç olmadığı kadar umutluyum. Yanlışlar var, eksikler var, iyi işler var, iyi işlerin altında bizi biraz aşağıya çeken işler var. Bunların yekununa baktığımızda ilerlemeyi göreceğiz"
 10 Mart 2020 12:48
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Feyzioğlu: Türkiye'den hiç olmadığı kadar umutluyum

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye'den hiç olmadığı kadar umutluyum. Yanlışlar var, eksikler var, iyi işler var, iyi işlerin altında bizi biraz aşağıya çeken işler var. Bunların yekununa baktığımızda ilerlemeyi göreceğiz." dedi.

Feyzioğlu, TBB ve Samsun Barosu'nun iş birliğiyle bir otelde düzenlenen meslekte 40, 50 ve 60'ıncı yılını dolduran avukatlara madalya takdim törenine katıldı.

Eli alçılı şekilde törene katılan Feyzioğlu, konuşmasında, İstanbul Haliç'te yürüyüş yaptığı esnada merdiven basamağının uç kısmının kırılması sonucunda 25 basamak aşağıya düştüğünü dile getirerek sağ elinin birkaç parmağının kırılmasını esprili bir şekilde anlattı.

"Malum bizi düşürmek isteyen çok kişi var o yüzden sağlam basıyorum. Sağlam bastığım için merdiven kırıldı." diyen Feyzioğlu, genç avukatların düşmemesi için tecrübeli avukatların hep ellerinden tutuğunu, kendisinin de meslek büyüklerinden çok şey öğrendiğini dile getirdi.

- "Hukuk devleti mücadelesi bitmeyen mücadeledir"

Feyzioğlu, kıdem artınca insanın sabrının da düştüğünü ifade ederek şöyle devam etti:

"Ülkenin daha refah içinde, hukukun daha arzu ettiğimiz şekilde olmasını isterken sabırsızlanıyoruz. Oysa hukuk devleti mücadelesi bitmeyen mücadeledir. Siz eğer hayatınızın en zor anlarında bıraksaydınız biz sıfırdan başlamış olurduk. Biz bugün bırakırsak gençler bugün sıfırdan başlamış olur. Biz bir taşı yukarıya kadar taşıyoruz, tam yerine oturtacağız taş biraz geriye düşüyor ama yolun sonuna kadar düşmüyor. Bizden sonrakiler tekrar tutup taşı biraz daha yukarıya taşıyor. Oraya oturtamadık henüz, arzu ettiğimiz seviyeye gelmedi. Ama geriye kalan aktif durumunuzun azalması hayat boyu mücadele ettiğimiz davamıza umutsuzluk verme hakkını bize vermez. Çünkü bu bayrağı bizden sonrakiler alacaklar ve onu zirveye dikecekler."

- "Hep birlikte ilerlemeyi göreceğiz"

Bayrağın zirveye taşınmasına verilecek en büyük zararın gençlere umutsuzluk aşılamak olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Ben umutluyum, Türkiye'den hiç olmadığı kadar umutluyum. Yanlışlar var, eksikler var, iyi işler var, iyi işlerin altında bizi biraz aşağıya çeken işler var. Bunların yekununa baktığımızda ilerlemeyi göreceğiz. Hep birlikte ilerlemeyi göreceğiz, bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Bize sarılacak bir bayrak ve umut verdikleri için meslek büyüklerimize teşekkür ediyorum."

Toplantıda Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz de konuşta yaptı.

Konuşmaların ardından, Vali Kaymak, Feyzioğlu, Gürbüz ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, meslekte 40, 50 ve 60'ıncı yılını dolduran avukatlara madalyalarını verdi.
Anadolu Ajansı
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