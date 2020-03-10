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Erdoğan, Moskova'da 2 dakika bekletildi mi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'da 2 dakika bekletildiği iddiasını yazan Rus medyasını saygısızlıkla suçlayarak, En ufak bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar. Sonra ilişkiler iyileşince hepsini yiyip yutuyorlar dedi.
 10 Mart 2020 13:13
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Erdoğan, Moskova'da 2 dakika bekletildi mi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör masasında gündeme dair soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu'nun gündeminde Rus medyasının yayınladığı Erdoğan'ın 2 dakika bekletildiği iddiasına ilişkin görüntüler vardı.

Moskova'da gerçekleşen ziyaret öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Rus medyasının haberlerini gerçek dışı olarak niteleyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

Görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar

"Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. Rus medyasının bunu magazin haline getirmesi doğru bişey değil. Bir gerçek var uçak düşürme hadisesinden sonra gördük ki, hemen en ufakcık bir görüş ayrılığında hemen kara propaganda yapıyorlar. Sonra ilişkiler iyileşince hepsini yiyip yutuyorlar."

Erdoğan mülteci kriziyle ilgili AB yetkililerinin yüzlerine söylemiş

AB'nin göçmen kriziyle ilgili verdiği sözleri tutmadığını hatırlatan Çavuşoğlu, Brüksel'deki göçmen zirvesiyle ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin hangi sözleri tutmadığını söyledi" diye konuştu.

Görüşmelerin devam etmesi için ortak karar

Çavuşoğlu, zirveden görüşmelerin devam etmesi için ortak karar çıktığını açıklayarak, "Yeni şartlar çerçevesinde ne yapmamız gerektiğini konuşacağız" dedi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Adımlar atılmalı

(AB ile) Yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama gerçekçi şekilde bu ilişkilerin yürütülmesi için adımlar atılmalı.

Hem (İdlib'den göç) gelmesin diyorsunuz hem de insanların burada yaşaması için (Avrupa'dan) hiçbir destek vermiyorsunuz.

Şartlar 2016'daki gibi değil

Bugünün şartları 2016'daki göçmenlerin ihtiyaçlarından farklı. Yeni şartlar çerçevesinde neler yapabiliriz, (AB ile) bunları konuşacağız.

Askerimiz ne yaptıysa onu yaparız

İdlib'de bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaları sürdürüyoruz. Ateşkese rağmen ilerlemeye çalışırsa bugüne kadar askerimiz ne yaptıysa onu yaparız.

Patriot ve S-400

Patriot konuşlandırması ile s-400'ün bir ilgisi yok. Havadan karadan destek verebileceklerini söylediler. Bize S-400'leri satabileceksiniz biz almak istiyoruz. Bunu Cumhurbaşkanımız da Trump'a iletti. Bu bizim malımız mülkümüz değil, NATO destekleri civarında verilmesi gereken destek.

S-400'ün aktif hale gelmesi teknik bir konu. Daha önce konulan hedef Nisan'dı ama bunu teknik konuda çalışan arkadaşlarımıza sormak lazım.

Memurlar.Net
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