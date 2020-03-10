Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
|10 Mart 2020 13:14
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,73 artışla 106.351,20 puana çıktı.
Günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.827,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,58, holding endeksi yüzde 2,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,32 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Analistler, dün küresel pay piyasalarında görülen sert satıcılı seyrin ardından ekonomi yönetimlerinden gelen destek mesajlarıyla birlikte bugün alıcılı bir seyir izlediğini kaydetti.
Öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu dile getiren analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 ve 103.400 seviyelerinin destek, 107.200 ve 109.000'in direnç konumunda olduğunu söyledi.
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