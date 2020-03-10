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Cezaevine uyuşturucu getiren 4 zanlı tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde cezaevindeki hükümlülere uyuşturucu getirirken yakalanan 4 kişi tutuklandı
 10 Mart 2020 13:24
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Cezaevine uyuşturucu getiren 4 zanlı tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde cezaevindeki hükümlülere uyuşturucu getirirken yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, açık cezaevindeki hükümlülere uyuşturucu temin edildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli 4 kişi, açık cezaevine uyuşturucu getirdikleri sırada yakalandı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada 223 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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