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Cezaevine uyuşturucu getiren 4 zanlı tutuklandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde cezaevindeki hükümlülere uyuşturucu getirirken yakalanan 4 kişi tutuklandı
|10 Mart 2020 13:24
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde cezaevindeki hükümlülere uyuşturucu getirirken yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, açık cezaevindeki hükümlülere uyuşturucu temin edildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli 4 kişi, açık cezaevine uyuşturucu getirdikleri sırada yakalandı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada 223 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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