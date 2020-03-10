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KKTC'de okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi

KKTC'de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi. Bakanlar Kurulu acilen topladı
 10 Mart 2020 13:26
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KKTC'de okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir için 15 Mart'a kadar tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklama yaptı.

Kovid-19'e karşı tedbir için tüm okulların 15 Mart'a kadar tatil edildiğini belirten Çavuşoğlu, kararın hafta sonunda yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
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