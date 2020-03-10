KKTC'de okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi
KKTC'de ilk korona virüsünün tespit edilmesinin ardından tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi. Bakanlar Kurulu acilen topladı
|10 Mart 2020 13:26
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir için 15 Mart'a kadar tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.
Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklama yaptı.
Kovid-19'e karşı tedbir için tüm okulların 15 Mart'a kadar tatil edildiğini belirten Çavuşoğlu, kararın hafta sonunda yeniden değerlendirileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.
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