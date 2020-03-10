AYM'den memurlar.net'e açıklama

ÇİN DEVLET BAŞKANI Xİ İLK KEZ WUHAN'DA Çin’de yeni korona virüsü salgınında görülen vak'a sayısındaki gerileme devam ederken, Devlet Başkanı Xi Jinping salgının patlak vermesinden bu yana ilk kez Wuhan’ı ziyaret etti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde dün 19 yeni vak'a kayıtlara geçti. Yeni vak'aların 17’sinin, salgının merkezi olduğu düşünülen Wuhan kentinde görüldüğü belirtilirken, diğer 2 vak'anın da Çin dışından geldiği ifade edildi. Ülkedeki toplam vak'a sayısı ise 80 bin 754’e çıktı. Komisyon, Covid-19 salgınında dün 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybı sayısının da 3 bin 138’e çıktığını açıkladı. Diğer yandan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Covid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez Wuhan kentini ziyaret etti.