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AYM'den memurlar.net'e açıklama

Anayasa Mahkemesi, memurlar.net'te yer alan Mahkeme gözden mi kaçırdı haberine ilişkin bilgilendirme notu gönderdi.
 10 Mart 2020 14:05
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AYM'den memurlar.net'e açıklama

Anayasa Mahkemesi, memurlar.net'te yer alan Mahkeme gözden mi kaçırdı haberine ilişkin bilgilendirme notu gönderdi.

AYM, iptal isteminin red edilmediğini belirtti. Başvuru mahkemenin gündemine geldiğinde ayrıca incelenecektir vurgusunu yaptı.

AYM'den memurlar.net'e yapılan bilgilendirme şu şekilde

Anayasa Mahkemesinin bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan kararına konu Kanun 7075 sayılı Kanun'dur.

Haberinizde incelenmesi gerektiğini belirttiğiniz fıkra ise değiştirilmiş ve 7145 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiştir.

Dolayısıyla haberinizde ifade ettiğiniz gibi iptal istemi reddedilmiş değildir.

Kural artık başvuru konusu Kanun'da yer almadığı için incelenmemiş ve "karar verilmesine yer olmadığına" hükmedilmiştir.

Haberde bahsedilen fıkra 7145 sayılı Kanun'da yer almaktadır.

Bu Kanun'a ilişkin Anayasa Mahkemesine yapılmış ayrı bir başvuru vardır ve Mahkemenin gündemine geldiğinde o başvuru ayrıca incelenecektir.

Anayasa Mahkemesi gözden mi kaçırdı?
Memurlar.Net - Özel

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