THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı
|10 Mart 2020 14:20
|Yazdır
Türk Hava Yolları, 6 Mart-24 Mart tarihleri arasında satın alınacak biletlerde değişiklik ücretini kaldırdı.
THY'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şirket, Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç biletlerde ilk değişiklikte ücretini almayacak.
Ayrıca 5 Mart 2020 ve öncesinde alınan, 31 Aralık 2020'ye kadar uçuşu olan biletlerden de Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç 16 Mart'a kadar işlem yapılması şartıyla ilk değişiklikte değişiklik ücreti alınmayacak.
Ücretsiz değişiklik hakkı 2020 yılı sonuna kadar THY'nin icra ettiği uçuşlarda geçerli olacak. Yolcular, uçuşlarından 5 gün öncesine kadar bu haktan faydalanabilecek.
İkinci ve sonrasında yapılacak bilet değişikliklerinde oluşabilecek ücret farkları yolculardan tahsil edilecek.
Ücretsiz değişiklik talepleri THY'nin satış ofisleri ve biletin satın alındığı acenteler ile gerçekleştirilebilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mart ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı
10 Mart 2020 15:23
|Koronavirüs nedeniyle THY'nin Nijerya seferleri azaltıldı
10 Mart 2020 15:22
|Sağlık Bakanı: Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
10 Mart 2020 15:13
|CTE, 2 unvanda daha görevde yükselme yerleştirme sonuçlarını açıkladı
10 Mart 2020 14:58
|OGM'nin 'En'leri ödüllerini aldı
10 Mart 2020 14:41
|AYM'den memurlar.net'e açıklama
10 Mart 2020 14:05
|Üniversite hastaneleri, tıbbi ürün ve malzemeleri Sağlık Market'ten temin edebilecek
10 Mart 2020 11:18
|Yargı Paketi'nin detayları: Her mahkeme görüntülü olacak
10 Mart 2020 10:57
|Hükümlülere mesleki eğitimle iş kapıları açılacak
10 Mart 2020 10:37
|CTE 2020 yılı nakil duyurusunu yayımladı
10 Mart 2020 10:23