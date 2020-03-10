Kayseri'de FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
|10 Mart 2020 14:31
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık eski sağlık çalışanı A.K. ile avukatı hazır bulundu.
Sanık A.K. savunmasında, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık A.K'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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