Olympiakos ve Nottingham Forest kulüplerinin sahibi koronavirüse yakalandı
Yunanistan'ın Olympiakos ve İngiltere'nin Nottingham Forest takımlarının sahibi Evangelos Marinakis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu
|10 Mart 2020 14:51
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Yunanistan'ın Olympiakos ve İngiltere'nin Nottingham Forest takımlarının sahibi Evangelos Marinakis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan 52 yaşındaki Yunan iş insanı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını takipçileriyle paylaştı.
Marinakis, açıklamasında, "Koronavirüs beni de ziyaret etti. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek zorunda hissettim. Gerekli tüm önlemleri aldım, kendimi iyi hissediyorum. Doktorların tavsiyesine uyuyorum. Vatandaşlarıma aynı şeyi öneriyorum." ifadelerini kullandı.
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