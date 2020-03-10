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CTE, 2 unvanda daha görevde yükselme yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kurum II. Müdürü ve Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı unvanını kazanan personelin yerleştirme sonuçları açıklandı.
 10 Mart 2020 14:58
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CTE, 2 unvanda daha görevde yükselme yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kurum II. Müdürü ve Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı unvanını kazanan personelin yerleştirme sonuçları açıklandı.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Kurum II. Müdürü ve Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Unvanını Kazanan Personelin Yerleştirme Sonuçları

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda başarılı olan Kurum II. Müdürü ve Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı personel tercihleri doğrultusunda yerleştirme işlemleri 06.03.2020 tarihli Bakanlık Olur'u ile tamamlanmış olup yerleştirme işlemi yapılan personelin yerleştirme sonuçları, unvan dağılımına göre ekte yer almaktadır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilme yapılan adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62'nci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda:

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Ayrıca, Bakan Olur'uyla onaylanan "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personelinin 2020 Yılı Eğitim Programı ve Eğitim Planı" kapsamında gerçekleştirilen uyum eğitimine katılan personelin ilişik kesme, ayrılış-başlangıç gibi işlemlerini söz konusu eğitimin bitimine müteakip gerçekleştirmeleri, henüz eğitime katılmamış olanların ise ilişik kesme, ayrılış-başlangıç gibi işlemlerini tamamladıktan sonra Personel Eğitim Daire Başkanlığı'ndan gelecek bilgi doğrultusunda eğitimlere katılmaları gerekmektedir.

2020 yılında açılması planlanan fakat inşaat aşaması devam eden ceza infaz kurumlarına ataması yapılan personelin geçici olarak görevlendirildiği kurumlar ekli listelerde belirtilmiş olup, söz konusu kurumların hizmete açılması halinde ilgili personelin geçici görevlendirilmesi kaldırılarak atanmış oldukları kurumlara nakledilecektir.

Söz konusu sınav sonucuna göre ataması yapılan personel için tebligatlar ayrıca görev yaptıkları kurumlarına gönderilecektir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını kazanan personeli tebrik eder, yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

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Memurlar.Net
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