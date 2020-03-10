Hazine 7,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesiyle 7 milyar 728,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 11,3, bileşik faiz yüzde 11,14 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 448 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 405 milyon lira, net satış 1 milyar 231,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 560 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 380,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 7 yıl (2429 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 7,21 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 630 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 140 milyon lira, net satış 1 milyar 187,2 milyon lira oldu.

Kamu kuruluşlarından gelen 750 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 181,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 900 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 7 milyar 728,4 milyon lira borçlandı.