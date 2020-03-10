Mart ayı Tebliğler Dergisi yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, Mart ayı Tebliğler Dergisi'ni yayımladı.
|10 Mart 2020 15:23
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Milli Eğitim Bakanlığı, Mart ayı Tebliğler Dergisi'ni yayımladı.
İ Ç İ N D E K İ L E R
Sayfa No
1. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Kılavuzu 689
2. MEB Bayrak Törenleri Yönergesi 910
3. Standart Voleybol Eğitimi Kurs Programı 918
4. Greyder, Ekskavatör, Kazıcı Yükleyici (Beko Loder), Dozer, Kule Vinç, Mobil Vinç Operatörü Kurs Programları 919
5. 3B Modelleme Programı ile Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayarlı Muhasebe, Sistem ve Ağ Yöneticisi, Teknik Çizim Programı ile Bilgisayar Destekli Tasarım Kurs Programları 920
6. Kadın Kuaförü, Erkek Kuaförü ve Masaj Uygulayıcısı Kurs Programları 921
7. Duyurular
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