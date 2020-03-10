Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu bir yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi
|10 Mart 2020 16:05
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İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu bir yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda Almanya uyruklu bir yabancı terörist savaşçının ülkesine gönderildiği kaydedildi.
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