YÖK Önlisans programlarında isim çalışmasını sonuçlandırdı
|11 Mart 2020 14:00
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Yükseköğretim Kurulu, ön lisans programlarında isim çalışmasını sonuçlandırarak web sayfasından duyurdu!
Bilindiği üzere, 02 Kasım 2019 tarihli haberimizde; ön lisans ve lisans programlarındaki isim kargaşasına ve bu nedenle yaşanan mağduriyetlere son vermek üzere benzer içerikli programların yeniden isimlendirilmesi ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi üzerine taslak bir çalışma yapıldığını gündeme taşımıştık.
Diğer taraftan, 05 Şubat 2020 tarihli haberimizde ise; yapılan çalışmalar neticesinde lisans programlarında çalışmanın nihayete erdiği, son kez üniversitelerin kendi bünyelerinde yer alan ve öğrencisi bulunan mevcut lisans programlarından isimlerini korumak istedikleri var ise isimlerini gerekçeli kararıyla birlikte taraflarına göndermelerini istemişti.
Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Daire Başkanlığı tarafından paylaşılan yazıya göre; yükseköğretim kurumlarındaki içerikleri aynı ancak isimleri farklı olan ön lisans programlarında, isim kargaşası yüzünden mezunların karşılaştırdıkları sorunları ortadan kaldırmak amacıyla, ön lisans programlarının isimleri içerikleri dikkate alınarak sadeleştirilmiş olup, aşağıda yer alan tablodaki mevcut program adları ile yeni program adlarının eşdeğer olduğuna ve yeni düzenlemenin 2020 YKS'den itibaren uygulanmasına karar verilmiştir.
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