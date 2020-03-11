YÖK Önlisans programlarında isim çalışmasını sonuçlandırdı

Yükseköğretim Kurulu, ön lisans programlarında isim çalışmasını sonuçlandırarak web sayfasından duyurdu!

Bilindiği üzere, 02 Kasım 2019 tarihli haberimizde; ön lisans ve lisans programlarındaki isim kargaşasına ve bu nedenle yaşanan mağduriyetlere son vermek üzere benzer içerikli programların yeniden isimlendirilmesi ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi üzerine taslak bir çalışma yapıldığını gündeme taşımıştık.

Diğer taraftan, 05 Şubat 2020 tarihli haberimizde ise; yapılan çalışmalar neticesinde lisans programlarında çalışmanın nihayete erdiği, son kez üniversitelerin kendi bünyelerinde yer alan ve öğrencisi bulunan mevcut lisans programlarından isimlerini korumak istedikleri var ise isimlerini gerekçeli kararıyla birlikte taraflarına göndermelerini istemişti.