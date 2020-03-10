1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'7 Şubat MİT kumpası' iddianamesi kabul edildi, ilk duruşma 22 Haziran'da

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince, emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, cozum surecinde yürütülen politikalardan dolayı MİT'i terör örgütü PKK/KCK ile iliski icindeymis gibi gostererek 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı gorevlileri ifadeye cagırma ve yakalama kararı cıkarma şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin soruşturma sonucunda hazırlanan 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanıklı iddianame kabul edildi
 10 Mart 2020 16:29
Yazdır
'7 Şubat MİT kumpası' iddianamesi kabul edildi, ilk duruşma 22 Haziran'da

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, cozum surecinde yürütülen politikalardan dolayı MİT'i terör örgütü PKK/KCK ile iliski icindeymis gibi gostererek 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı gorevlileri ifadeye cagırma ve yakalama kararı cıkarma şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşmanın 22 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanıklı iddianamenin üzerindeki inceleme işlemlerini tamamladı. İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 22 Haziran'da Silivri'de yapılmasına ve 3 Temmuz'a kadar sürdürülmesine karar verdi.

Heyet, sanıklar Yurt Atayün, Faik Şaşmaz, Aykut Güçlü, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci, Veli Tuluy, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Ali Fuat Yılmazer, Oğuzhan Ceylan, Mustafa Gökkılıç ve Erkan Ünal'ın tutukluluk halinin devamına, başka suçtan tutuklu 5 sanığa duruşma günün bildirilmesine hükmetti.

Hakkında yakalama kararı bulunan örgüt elebaşısı Fetullah Gülen, olay tarihinde örgütün yargı imamı olan İlyas Şahin, emniyet imamı Çetin Özgür, "MIT mahrem hizmetler imamı" Murat Karabulut, "Marmara bolge imamı" olan Ali Rıza Tekinkaya, donemin Istanbul Terorle Mucadele Sube Mudur Yardımcısı Serdar Bayraktutan, "emniyet mahrem imamları" Murat Tokay, Bekir Kalağası, Hüseyin Civan, Muhammet Bekar, Ramazan Yılmaz, MIT mahrem imamlarından Sunay Elmas, "Turkiye polis memurları ulke imamı" olan Kamil Bayram ve eski komiser Hüseyin Özkan ve avukat Murat Karkın tutuklamaya yönelik kararı çıkarılmasına karar veren heyet, tutuksuz 5 sanık hakkında, adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını kararlaştırdı.

İddianame ekinde yer alan belgelerin milli savunmaya ve milli güvenliğe ilişkin devlet sırrı olabilecek nitelikte belgeler olma ihtimali bulunduğundan devlet sırrı sayılmasına karar veren heyet, bu evrakların incelenmesinin ve belgelerden örnek alınmasının mahkeme heyeti haricinde kalan kişiler yönünden yasaklanmasına hükmetti.

Heyet, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına müşteki sıfatıyla davetiye tebliğine oy birliğiyle karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen, sözde yargı, emniyet ve MİT imamları, eski emniyet müdürleri ve gazetecinin bulunduğu 34 şüphelinin "Turkiye Cumhuriyeti hukumetini ortadan kaldırmaya veya gorevini yapmasını engellemeye tesebbus etme", "silahlı teror örgutu kurma ve yönetme" veya "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "gizliliğin ihlali" ve "nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Dur' ihtarında bulunan polisin üstüne sürdüğü araç silah sayıldı
10 Mart 2020 13:28		 'Zimmet' soruşturmasında tutuklu müteahhitten savcıya 4 sayfalık mektup
10 Mart 2020 09:44
Eşinin ihanetini kanıtlamak için gitti! Hayatı karardı
09 Mart 2020 22:38		 Cezaevindeki eski eşten tehdit mektubu'na soruşturma
09 Mart 2020 21:13
PKK sığınağından çıkan oy pusulalarına soruşturma
09 Mart 2020 13:30		 Ünlü Youtuber şikayet etti, Okan Bayülgen savcılıkta ifade verdi
09 Mart 2020 11:48
Anne ve kızı darp eden saldırgan serbest bırakıldı
08 Mart 2020 19:03		 Gazeteci Murat Ağırel gözaltına alındı
08 Mart 2020 10:46
Bugüne kadar yapılmış en titiz soruşturma: Kadir Şeker
07 Mart 2020 22:48		 'MİT mensubunun cenaze töreni uzaktan gizlice çekildi'
07 Mart 2020 18:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:38 - Sağlık Bakanı'ndan okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama17:34 - İspanya'da koronavirüs paniği başladı17:29 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:18 - Dövizde gün sonu fiyatları17:15 - Kamu personeline yurtdışı yasağı geliyor17:09 - MEB'den öğretmen ve öğrencilere 'koronavirüs' uyarısı17:08 - YÖK, siber güvenlik ve ağ yönetimi eğitimleri başlatacak16:57 - Fas'ta yeni tip koronavirüsten ilk ölüm16:55 - Belediye ilana dair önerileri dikkate aldı16:49 - Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve ses alıcılı düzenek kurmuşlar
16:40 - Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı16:33 - 'Koronavirüs tanısı konan ABD vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etmedi'16:29 - '7 Şubat MİT kumpası' iddianamesi kabul edildi, ilk duruşma 22 Haziran'da16:24 - AİHM, Yunanistan'dan kötü muamele gören sığınmacıların başvurularını işleme aldı16:19 - Meteorolojiden TSK'ya 'hayati' destek16:13 - Uşak'ta hemzemin geçit faciası: 2 ölü, 2 yaralı16:09 - 21 yılda bitmeyen dava için 52 bin lira tazminat ödenecek16:05 - Almanya uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Mültecilerin Avrupa'ya geçişlerinin, Türkiye tarafından engellenmemesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'ın attan düştüğü gün, FETÖ ata ilaç vermiş
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Erdoğan açıkladı... Benzin ve motorinde büyük indirim yapılacak
Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı
Sağlık Bakanı: Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Çin'deki geçici corona virüs hastaneleri kapatılıyor
Kamu personeline yurtdışı yasağı geliyor
Gül ve Babacan gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledi
İşte Cenk Tosun'un yeni adresi!
Lojman kredisinde 'oran'lar yarışıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalova belediyesi'nin ak parti'ye geçmesi 1
referans olacak kişileri araya sokmak caizdir 4
yazarların bu aralar okuduğu kitaplar 10
metronun havalimanından 300 mt uzağa yapılması 1
cep telefonuyla bütünleşmek 4
spor salonuna giden kadın 4
corona virüsü 2
Lost 2
Malazgirt 1071 2
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 5
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam