'Koronavirüs tanısı konan ABD vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etmedi'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir
|10 Mart 2020 16:33
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ziyaretinden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu belirtilen 86 yaşındaki ABD vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmediğini, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı Tiran'dan Washington'a gittiğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD vatandaşı 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Kovid-19 tanısı konduğu haberlerinin yayıldığını belirterek, "Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir." ifadelerini kullandı.
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