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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi, 5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinin ardından pistten çıkarak 3 parçaya ayrılan uçağın "kara kutusu" niteliğindeki CDR ve FDR'lerin çözümlerini içeren ön raporu hazırladı.
 10 Mart 2020 16:40
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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi, 5 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinin ardından pistten çıkarak 3 parçaya ayrılan uçağın "kara kutusu" niteliğindeki CDR ve FDR'lerin çözümlerini içeren ön raporu hazırladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre ön raporun hazırlanmasına merkez uzmanlarının yanı sıra ABD Sivil Havacılık Otoritesi ve Boeing firmasından yetkililerin yer aldığı komisyon katkı sağladı.

Almanya'da çözümlenen ve kazanın oluş nedenini belirleyecek kara kutuların çözümlenmesine dair çalışmaları içeren ön rapor, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Çözümlerin ve toplanan diğer bilgilerin değerlendirilmesiyle hazırlanacak nihai rapor, benzer nitelikteki muhtemel kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını sağlayacak.

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı 5 Şubat'ta saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı Boeing 737-800 tipi uçakta 177 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyordu.

Olayla ilgili tüm detayların aydınlatılabilmesi için kara kutuların çözümleri yanında havaalanının fiziki yapısı ile hava trafik kontrol konuşmaları, meteorolojik durum gibi birçok bilginin değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.
Anadolu Ajansı
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