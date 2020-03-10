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YÖK, siber güvenlik ve ağ yönetimi eğitimleri başlatacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: Dünyada ve ülkemizde hızla artan şehirleşme oranı, yükseköğretime yoğun kitlesel talepleri oluşturuyor. Bütün bu sonuçlar, yükseköğretimde akıllı uzmanlaşmaya, ihtisaslaşmaya ve dijital dönüşüme hız vermemiz gerektiğini ortaya koyuyor
 10 Mart 2020 17:08
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YÖK, siber güvenlik ve ağ yönetimi eğitimleri başlatacak

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Cisco Network Akademi ile yapacağı iş birliği kapsamında, 8 pilot üniversitedeki akademisyenlere "siber güvenlik" ve "ağ yönetimi" konularında eğitimler verilecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeni YÖK tarafından geçen yıl hayata geçirilen "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında, YÖK ve CISCO arasında dijital eğitim alanında iş birliği yapılacak.

Proje gereğince 5'i yeni kurulan teknik üniversite olmak üzere toplam 8 pilot üniversitedeki akademisyenlere "siber güvenlik" ve "ağ yönetimi" konularında eğitimler verilecek.

YÖK-Cisco iş birliği ile YÖK'ün Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi ile başlattığı yerel ve küresel rekabet gücü kazanım hedefine yönelik çalışmaların derinleştirilmesi ile akademisyen ve öğrencilere teknolojik yetkinlik kazandırılması, üniversitelerin güncel teknoloji içeriklerine erişimleri ve dijital eğitim kaynaklarından faydalanmaları, öğrenimin yetkinliğe dönüştürülerek proje ve uygulama geliştirmeleri hedeflendi.

İş birliği kapsamındaki ilk adım, YÖK'te düzenlenen toplantıda atıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, CISCO Kurumsal Sosyal Sorumluluk Lideri Habibe Açık, eğitimlerin verileceği üniversitelerin rektörleri ve ilgili akademisyenler katıldı.

- "Yükseköğretimde akıllı uzmanlaşmaya, ihtisaslaşmaya ve dijital dönüşüme hız vereceğiz"

Saraç, toplantıda yaptığı konuşmada, Yeni YÖK olarak 2015'ten bu yana yükseköğretimde reform niteliğindeki çalışmaları, daimi tekamül esasında yürüttüklerini belirterek, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi'nin de bunlardan birisi olduğunun altını çizdi.

Proje kapsamında, 16 üniversitede pilot çalışmayla bugüne kadar 50 binin üzerinde öğrenci ile 6 bin öğretim elemanının dijital eğitim dersleri aldığını vurgulayan Saraç, Yükseköğretimde eğitim, araştırma ve inovasyon üçlüsünün; küreselleşme, teknolojik gelişmelerdeki hız ve demografik değişikliklerin etkisi sonucu şekillenmesiyle 2050'de dijital şehirler konsepti beklenildiğini kaydetti.

Saraç, "Dünyada ve ülkemizde hızla artan şehirleşme oranı, yükseköğretime yoğun kitlesel talepleri oluşturuyor. Bütün bu sonuçlar, yükseköğretimde akıllı uzmanlaşmaya, ihtisaslaşmaya ve dijital dönüşüme hız vermemiz gerektiğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Cisco Network Akademi yetkililerine dijital eğitim alanındaki bu iş birlikleri nedeniyle teşekkürlerini ileten Saraç, projenin başarılı bir şekilde yürütülerek ülkenin nitelikli insan kaynağına katkı sağlamasını diledi.

- "Siber Güvenlik" ve "Ağ Yönetimi" eğitimi

YÖK'ün Cisco Network Akademi ile iş birliği kapsamında, Bursa Teknik, Erzurum Teknik, Eskişehir Teknik, İskenderun Teknik, Konya Teknik, Hitit, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok üniversitelerindeki akademisyenlere "siber güvenlik" ve "ağ yönetimi" konularında Cisco tarafından eğitim verilecek.

Proje kapsamında, akademisyenlere yönelik ilk eğitimler, 16 Mart'ta başlayacak. Pilot uygulama sonrasında karşılıklı olarak yapılacak değerlendirmenin ardından iş birliğinin diğer üniversitelere de yaygınlaştırılması planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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