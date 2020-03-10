Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|10 Mart 2020 17:18
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,1160
|6,1170
|6,1320
|6,1330
|Avro
|6,9910
|6,9920
|6,9690
|6,9700
|Sterlin
|7,9910
|8,0310
|7,9750
|8,0150
|İsviçre Frangı
|6,5760
|6,6090
|6,5630
|6,5960
|ANKARA
|ABD Doları
|6,1000
|6,1500
|6,1200
|6,1700
|Avro
|6,9450
|7,0050
|6,9400
|7,0000
|Sterlin
|7,9360
|8,0800
|7,9080
|8,0630
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