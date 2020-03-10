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Muğla'da FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
 10 Mart 2020 18:25
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Muğla'da FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan Elazığ'da aranan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin Menteşe ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, E.K'yi saklandığı evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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