Binlerce sığınmacının bulunduğu Midilli'de koronavirüs görüldü
|10 Mart 2020 18:26
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Binlerce sığınmacının bulunduğu Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.
Virüsün adadaki Moria kampına sıçramasından endişe ediliyor.
Yunan medyasında yer alan haberlerde, Midilli'nin Plomari kasabasında bir süpermarkette çalışan 40 yaşındaki bir kadının virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Haberlerde, bir ay önce İsrail'i ziyaret eden kadının Midilli Hastanesinde karantinaya alındığı, iki çocuğunun gittiği okulun tedbir amaçlı kapatıldığı ifade edildi.
- Ada'da binlerce sığınmacı bulunuyor
Ülkelerindeki savaş ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacıların ilk durağı olan Midilli Adası'ndaki Moria kampında yaklaşık 25 bin sığınmacı bulunuyor.
Yetkililer, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşulların bulunduğu Moria kampında hastalıkların daha hızlı yayılabileceği konusunda defalarca uyarılarda bulunmuştu.
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