Milli maçlara virüs önlemi
A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Slovenya ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçları seyircisiz oynanacak
|10 Mart 2020 18:39
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A Milli Futbol Takımı'nın 27 Mart'ta Slovenya'ya konuk olacağı hazırlık karşılaşması, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynananacak.
Corona virüs vakası sayısının 31'e çıktığı Slovenya'da hükümet, salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek tedbirler aldı.
Slovenya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, yeni tedbirler kapsamında, Alp Disiplini Kupası da dahil olmak üzere açık alanda gerçekleştirilecek 500 ve üzeri ziyaretçili tüm spor etkinliklerinin seyircisiz yapılmasına karar verildiği kaydedildi.
Ayrıca, kapalı alanlardaki spor etkinliklerinin de 100 kişi ile sınırlandırıldığı duyuruldu.
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