ÖSYM tarafından sözleşmeli personel olarak yerleştirildim, göreve başlamazsam ne olur?

Soru

Ben 2020/4 KPSS sonucu bir hastaneyi ... teknikeri olarak kazandım, lakin hali hazırda mühendislik öğrencisiyim bu ve bazı ailevi nedenlerle kazandığım şehre gidemeyebilirim bu durumda karşılaşabileceğim cezai yaptırımlar nelerdir? Konuyla ilgili bir tavsiyeniz olur mu ?

Cevap

Öncelikle kafa karışıklığına yol açan bir hususu vurgulamakta fayda var. ÖSYM tarafından sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılan merkezi yerleştirmelerin dayanağı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesidir. Söz konusu personel alımları, sıklıkla karıştırıldığı gibi Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Bahsi geçen Yönetmelik devlet memuru kadroları ile 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak personel alımlarına ilişkindir. Dolayısıyla Genel Yönetmeliğiin ek 2. maddesinde yer alan, "Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar." hükmü 4/B ve sözleşmeli sağlık personeli alımları kapsamında yerleşenler hakkında uygulanmamaktadır.

KPSS 2020/4 tercihleri ile Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından merkezi usul ile yerleştirme yapılmıştır.

KPSS 2020/4 Tercih Klavuzunun 6. maddesinde ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemlerinın, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağı, yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamalarının yapılmayacağı ifade edilmektedir.

Sağlık Bakanlığında görev yapan sözleşmeli personel istihdama ilişkin hususlar ve çalışma koşulları bakımından 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve bu maddeye dayalı olarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine tabidir. Bahsi geçen düzenlemelerde sözleşmeli personelin işe başlama süresi veya başlamama halinde yapılacak işlemler konusunda hüküm bulunmamakta olup, uygulamayı kurumlar belirlemektedir. Dolayısıyla atama işlemleri konusunda Sağlık Bakanlığınca yapılacak duyuruları takip etmeniz ve duyuruda yer verilecek açıklamalar çerçevesinde hareket etmeniz gerekmektedir.

Vurgulamamız gereken bir diğer konu da Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. maddesi olup buna göre, sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilememektedir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre;

1. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2020/4 ve bu nitelikteki merkezi yerleştirmeleri takip eden atama işlemleriyle ilgili olarak duruma göre Sağlık Bakanlığı veya diğer kurumlarca yapılacak duyuruların takip edilmesi gerekmektedir.

2. İstenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde ibraz edilmemesi durumunda atamanız yapılmayacaktır. Bu durumda aynı KPSS puanıyla diğer personel alımlarına müracaat edebilirsiniz.

3. Sözleşme imzalayıp göreve başladıktan sonra sözleşmeyi feshetmeniz durumunda 1 yıl geçmedikçe 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarına atamanazı yapılmayacaktır. Ancak 4/B dışındaki memur ve 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personel alımlarına başvuru yapabilirsiniz.

4. Yapılan duyuruda belirtilen süre içinde başvuru yapılmaması veya başvuru yapıldığı halde göreve başlanmaması durumunda, yerleştirmeden doğan haklarınız kaybolacaktır.

5. Çalışmayı düşünmediğiniz bir pozisyon için tercih işleminde bulunmak hem Kurumların işini zorlaştırmakta, hem de o pozisyonda çalışmaya ihtiyacı olan başka bir adayın hakkını ortadan ortadan kaldırmaktadır. Bu türden sorunların yaşanmaması için, 4/B Esaslarında, yerleştikten sonra işe başlamayanlar için bir cezai müeyyide konulması gerekmektedir.