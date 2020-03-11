1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÖSYM tarafından sözleşmeli personel olarak yerleştirildim, göreve başlamazsam ne olur?

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarının yer aldığı 2020/4 KPSS tercih sonuçları açıklanmıştır. Mevzuatımızda, sözleşmeli personel alımlarında öncelikli olarak 4/B esasları uygulanmaktadır.
 11 Mart 2020 00:03
Yazdır
ÖSYM tarafından sözleşmeli personel olarak yerleştirildim, göreve başlamazsam ne olur?

Soru

Ben 2020/4 KPSS sonucu bir hastaneyi ... teknikeri olarak kazandım, lakin hali hazırda mühendislik öğrencisiyim bu ve bazı ailevi nedenlerle kazandığım şehre gidemeyebilirim bu durumda karşılaşabileceğim cezai yaptırımlar nelerdir? Konuyla ilgili bir tavsiyeniz olur mu ?

Cevap

Öncelikle kafa karışıklığına yol açan bir hususu vurgulamakta fayda var. ÖSYM tarafından sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılan merkezi yerleştirmelerin dayanağı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesidir. Söz konusu personel alımları, sıklıkla karıştırıldığı gibi Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Bahsi geçen Yönetmelik devlet memuru kadroları ile 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak personel alımlarına ilişkindir. Dolayısıyla Genel Yönetmeliğiin ek 2. maddesinde yer alan, "Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar." hükmü 4/B ve sözleşmeli sağlık personeli alımları kapsamında yerleşenler hakkında uygulanmamaktadır.

KPSS 2020/4 tercihleri ile Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından merkezi usul ile yerleştirme yapılmıştır.

KPSS 2020/4 Tercih Klavuzunun 6. maddesinde ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemlerinın, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağı, yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamalarının yapılmayacağı ifade edilmektedir.

Sağlık Bakanlığında görev yapan sözleşmeli personel istihdama ilişkin hususlar ve çalışma koşulları bakımından 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve bu maddeye dayalı olarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine tabidir. Bahsi geçen düzenlemelerde sözleşmeli personelin işe başlama süresi veya başlamama halinde yapılacak işlemler konusunda hüküm bulunmamakta olup, uygulamayı kurumlar belirlemektedir. Dolayısıyla atama işlemleri konusunda Sağlık Bakanlığınca yapılacak duyuruları takip etmeniz ve duyuruda yer verilecek açıklamalar çerçevesinde hareket etmeniz gerekmektedir.

Vurgulamamız gereken bir diğer konu da Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. maddesi olup buna göre, sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilememektedir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre;

1. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2020/4 ve bu nitelikteki merkezi yerleştirmeleri takip eden atama işlemleriyle ilgili olarak duruma göre Sağlık Bakanlığı veya diğer kurumlarca yapılacak duyuruların takip edilmesi gerekmektedir.

2. İstenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde ibraz edilmemesi durumunda atamanız yapılmayacaktır. Bu durumda aynı KPSS puanıyla diğer personel alımlarına müracaat edebilirsiniz.

3. Sözleşme imzalayıp göreve başladıktan sonra sözleşmeyi feshetmeniz durumunda 1 yıl geçmedikçe 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarına atamanazı yapılmayacaktır. Ancak 4/B dışındaki memur ve 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personel alımlarına başvuru yapabilirsiniz.

4. Yapılan duyuruda belirtilen süre içinde başvuru yapılmaması veya başvuru yapıldığı halde göreve başlanmaması durumunda, yerleştirmeden doğan haklarınız kaybolacaktır.

5. Çalışmayı düşünmediğiniz bir pozisyon için tercih işleminde bulunmak hem Kurumların işini zorlaştırmakta, hem de o pozisyonda çalışmaya ihtiyacı olan başka bir adayın hakkını ortadan ortadan kaldırmaktadır. Bu türden sorunların yaşanmaması için, 4/B Esaslarında, yerleştikten sonra işe başlamayanlar için bir cezai müeyyide konulması gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KİT'lere atanacak olanlar 3 yıl diğer kurumlara geçiş yapamayacak
16 Ekim 2019 17:00		 Sağlık Bakanlığı, 2018/4 KPSS'de yerleşenler için tedbir alacak mı?
30 Mayıs 2018 10:04
4/B'li pozisyonlara yerleşenler, 2011 yılı Mayıs veya Kasım KPSS tercih işlemlerine başvurabilir
09 Mart 2011 12:27		4/B'li olarak yerleşenler, Kasım ayı KPSS tercih işlemlerine katılabilecek mi?
02 Eylül 2010 16:21
Atansın veya Atanmasın... Aday, KPSS'de İki Defa Yerleşemeyecek
09 Ocak 2008 10:38		ÖSYM, 'İki Kez Yerleşememe' Kuralında Değişiklik Yaptı
24 Nisan 2007 10:06
KPSSP3 Puanıyla Hem Memur Hem İşçi Kadrosuna Başvurulabilir mi?
09 Kasım 2006 14:59		2004 KPSS Puanı İle Atananlar Tercih Yapamayacak
07 Temmuz 2005 08:00
KPSS'de 'İki Kez Yerleşememe' Neleri Kapsıyor?
06 Mayıs 2005 00:01		KPSS'de Bir Defa Yerleşen Aday İkinci Kez Yerleşemeyecek
04 Mayıs 2005 08:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - ÖSYM tarafından sözleşmeli personel olarak yerleştirildim, göreve başlamazsam ne olur?00:03 - Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik00:02 - 11 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - Günlük tuz tüketiminizi 5 gramın altına düşürün23:43 - 'Teknolojik aletler uykuyu bozuyor'23:37 - 'Hiçbir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı'23:31 - Bir günlüğüne il müdürü oldu23:25 - Süper öğretmen, atı Boksör ile Akıncı Toyu'na hazırlanıyor23:23 - İYİ Parti'den istifa eden vekil Ak Parti'ye geçiyor23:21 - Trafik magandası ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı
23:15 - Prof. Dr. Sadık Akşit, yaşamına son verdi23:11 - Milli Eğitim Bakanı'ndan okullara tatil açıklaması23:09 - Başkentte Halk Süt'e 1 liralık indirim23:04 - Yunan askeri göçmenin burnunu kırdı, parasını aldı22:59 - Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildi22:54 - Çin'de hayat normale dönmeye başlıyor22:48 - Şanlıurfa'da Valisi, yaralı bekçileri ziyaret etti22:43 - İlçeyi karıştıran söylenti! Duyan koştu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM tarafından sözleşmeli personel olarak yerleştirildim, göreve başlamazsam ne olur?
11 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalnızlığın anlaşıldığı anlar 2
modern kölelik 1
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 1
marcelo saracchi'nin kırmızı kart görmemesi 4
ramazan ayında oruç tutuyor musunuz 2
geceye bir şiir bırak 3
deva partisi 5
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
melek mosso 3
08.03.2020 sivasspor vs galatasaray maçı 2
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam