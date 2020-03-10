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İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan servis şarampole devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı
 10 Mart 2020 18:49
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İşçi servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan servis şarampole devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Kaza, Ceyhan ilçesi Yumurtalık yolunun 6'ıncı kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 60 NP 987 plakalı işçi servisi, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken yaralanan 14 kişi olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında bulunan 4 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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