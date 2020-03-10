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MEB okul bazında sözleşmeli öğretmen atama kontenjanlarını yayınladı

2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmen Atama Kontenjanları açıklandı.
 10 Mart 2020 19:04
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MEB okul bazında sözleşmeli öğretmen atama kontenjanlarını yayınladı

Şubat ayında sözlü sınava alınan öğretmen adaylarının tercih işlemleri başladı. Toplamda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihi yapacak adaylara yönelik duyuru yayımlamıştı.

MEB okul bazında sözleşmeli öğretmen atama kontenjanlarını da yayınladı.

Kontenjanlar İçin; TIKLAYINIZ

Sözleşmeli öğretmen atama tercihi yapacak adaylara duyuru
Memurlar.Net
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