MEB okul bazında sözleşmeli öğretmen atama kontenjanlarını yayınladı
2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmen Atama Kontenjanları açıklandı.
|10 Mart 2020 19:04
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Şubat ayında sözlü sınava alınan öğretmen adaylarının tercih işlemleri başladı. Toplamda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihi yapacak adaylara yönelik duyuru yayımlamıştı.
MEB okul bazında sözleşmeli öğretmen atama kontenjanlarını da yayınladı.
Kontenjanlar İçin; TIKLAYINIZSözleşmeli öğretmen atama tercihi yapacak adaylara duyuru
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