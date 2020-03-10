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Eski başyaver Yazıcı, yeniden hakim karşısına çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada Yargıtayın bozma kararının ardından eski başyaver Ali Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi
 10 Mart 2020 19:20
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Eski başyaver Yazıcı, yeniden hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından eski başyaver Ali Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Yazıcı ile eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. Beraat eden eski yarbay Hüseyin Yılmaz ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Avcı, esas hakkındaki mütalaaya karşı sağlık sorunları nedeniyle savunma yapamayacağını söyledi. İlaçların yardımıyla ayakta durabildiğini iddia eden sanık, savunmasını hazırlamak için süre istedi.

Sanığın avukatı da Avcı'nın savunmasının, kendisi duruşma salonuna getirilerek alınmasını talep etti.

Sanık Yazıcı ise 28 Ocak'ta eline ulaşan mütalaada, kendisiyle ilgili 2 sayfadan oluşan suçlamaların yer aldığını söyledi.

Mütalaaya katılmadığını belirten Yazıcı, şöyle dedi:

"Esas suikastçı aranıyorsa, beni burada tuzağa düşüren Emin Güven'dir. Bu kişi buradaki mahkemelerde kendisinin de süzme FETÖ'cü olduğunu itiraf etmiştir. Emin Güven bana tuzak kurarak hazırladıkları senaryo gereği beni Çiğli'ye götürdü. Ayrıca Gökhan Şahin Sönmezateş'in de burada tanık olarak dinlenmesini istiyorum."

Yazıcı, esas hakkındaki mütalaaya karşı detaylı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.

- Suikast davası

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra helikopterle bölgeye gelen darbeci askerlerce otele 3 helikopterden ateş açılmıştı.

Otel üzerinde bir süre havada kalan helikopterlerden maskeli ve ağır silahlar taşıyan gruplar inmişti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleriyle çatışan bu kişiler, polis memuru Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin'i şehit etmişti. 10 kişinin yaralandığı olaylar sırasında bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine de ateş açılmıştı.

Sabah saatlerine kadar devam eden çatışmalar sonucunda darbeciler İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçmıştı. Güvenlik güçlerinin havadan ve karadan yürüttüğü operasyonlarda bu kişilerden 36'sı yakalanmış, eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise bulunamamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz ve Muharebe Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan suikast timi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen cezaları hukuka uygun bulmuştu.

Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Yeniden yargılaması yapılacak sanıklardan sözde "yurtta sulh konseyi üyesi" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı, karara bağlanan Genelkurmay "çatı" davasında "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın Akıncı Üssü davasında yargılaması devam ederken tutuklu bulunan Cenk Bahadır Avcı da suikast timi davasında müebbet hapis cezası almıştı.
Anadolu Ajansı
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