Danıştay Başkanı, Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu
Yaş haddinden emekliye ayrılacak Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu.
|10 Mart 2020 19:28
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