Okullar koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor
|10 Mart 2020 19:36
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Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kovid-19'a karşı ildeki tüm okul ve kreşlerde dezenfekte çalışmalarına başladı.
Adana'da ekipler okul ile kreşlerin bahçe ve girişten başlayarak, sınıflar, koridorlar, merdivenler, tuvaletler özel solüsyonlarla temizliyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının eş zamanlı başlattığı hijyen çalışması kapsamında il genelinde yaklaşık 700 okulun eş zamanlı olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.
Solunum yollarını etkileyen salgınlara karşı bakanlık tarafından eğitim, gözetim ve rehberlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Durgun, şunları kaydetti:
"Adana gibi büyük ve kozmopolit bir ilde konuya daha hassas yaklaşıyor. çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması ve velilerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderilmesi için eğitim camiası olarak her türlü tedbiri alıyoruz."
Toki Köprülü Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Efe Kütük, koronavirüse karşı alınan önlemlerin kendi açılarından çok iyi olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığının virüse karşı iyi önlem aldığını belirten Meryem Nur Çevik de şu an yapılan çalışmaların yeterli olduğunu aktardı ve çalışmalar için yetkililere teşekkür etti.
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