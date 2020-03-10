1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okullar koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kovid-19'a karşı ildeki tüm okul ve kreşlerde dezenfekte çalışmalarına başladı.
 10 Mart 2020 19:36
Yazdır
Okullar koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kovid-19'a karşı ildeki tüm okul ve kreşlerde dezenfekte çalışmalarına başladı.

Adana'da ekipler okul ile kreşlerin bahçe ve girişten başlayarak, sınıflar, koridorlar, merdivenler, tuvaletler özel solüsyonlarla temizliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının eş zamanlı başlattığı hijyen çalışması kapsamında il genelinde yaklaşık 700 okulun eş zamanlı olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.

Solunum yollarını etkileyen salgınlara karşı bakanlık tarafından eğitim, gözetim ve rehberlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Durgun, şunları kaydetti:

"Adana gibi büyük ve kozmopolit bir ilde konuya daha hassas yaklaşıyor. çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması ve velilerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderilmesi için eğitim camiası olarak her türlü tedbiri alıyoruz."

Toki Köprülü Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Efe Kütük, koronavirüse karşı alınan önlemlerin kendi açılarından çok iyi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının virüse karşı iyi önlem aldığını belirten Meryem Nur Çevik de şu an yapılan çalışmaların yeterli olduğunu aktardı ve çalışmalar için yetkililere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okul bahçesinde sondaj yaparak eğitim alıyorlar
10 Mart 2020 20:41		 Resim öğretmeninden büyük fedakarlık
10 Mart 2020 08:07
Koronavirüs, lisede üretilen dezenfektanlara talebi artırdı
08 Mart 2020 12:04		 Fabrika gibi okul, öğrenciler öğrenirken para kazanıyor
08 Mart 2020 10:33
KKTC'de okul tuvaletinde cinsel istismar iddiası
07 Mart 2020 18:58		 Muhtar, köy merasının gelirini ilkokula bağışladı
07 Mart 2020 18:08
Yatalak hastalar liselilerin buluşu sayesinde hayatla bağ kuracak
06 Mart 2020 10:41		 Ankara'da kamyonet okul bahçesine uçtu: 3 yaralı
05 Mart 2020 20:33
30 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
04 Mart 2020 21:48		 Diyarbakır'da depremde zarar gören okul yıkıldı
04 Mart 2020 19:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:01 - İstanbul'da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı20:56 - Dağların aslanları 'dosta güven, düşmana korku' veriyor20:51 - İBB, hizmet binaları ve ibadethaneleri dezenfekte ediyor20:46 - İdlib'deki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma20:41 - Okul bahçesinde sondaj yaparak eğitim alıyorlar20:36 - THY koronavirüs nedeniyle İsrail uçuşlarını azalttı20:31 - FETÖ'den gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı20:26 - Bu mahallede 53 yıldır kimsenin tapusu yok20:21 - 30 milyonluk vurgun yapan ''Bitcoin Safiye' serbest20:16 - İtalya'da koronavirüsten bugün 168 kişi hayatını kaybetti
20:12 - Türkiye ile Rusya arasındaki kritik toplantı başladı20:08 - Tüfekle vurduğu eski eşini mahkemede de tehdit etti20:04 - Kılıçdaroğlu: Parlamentoda kavga istemiyoruz20:00 - Mardin'de 3 muhtar görevden alındı19:56 - Yurtta kalan 47 öğrenci hastanelik oldu19:52 - CHP'li Kılıç: Benzine yüzde 112 vergi uygulanıyor19:48 - Boş kağıda imza attı, hayatı karardı19:44 - Erdoğan'ın Gül ve Davutoğlu ile karşılaştığı anlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı'ndan okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama
Erdoğan'ın attan düştüğü gün, FETÖ ata ilaç vermiş
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
Erdoğan açıkladı... Benzin ve motorinde büyük indirim yapılacak
Kamu personeline yurtdışı yasağı geliyor
MEB'den öğretmen ve öğrencilere 'koronavirüs' uyarısı
2020 yılı fitre miktarı belli oldu
Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı
Sağlık Bakanı: Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Çin'deki geçici corona virüs hastaneleri kapatılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
virüsün türkiye'de olma ihtimali çok yüksek 4
ense ağrısı 3
deva partisi 5
Malazgirt 1071 2
mütemmim cüzü 2
suudi arabistan'ın vatandaşlarına türkiye yasağı koyması 3
13.03.2020 fenerbahce vs panathinaikos maçı 1
cep telefonuyla bütünleşmek 4
corona virüsü 2
06.03.2020 beşiktaş vs ankaragücü maçı 1
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam