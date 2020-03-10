Erdoğan'ın Gül ve Davutoğlu ile karşılaştığı anlar
Şevket Kazan'ın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'nu görmezden geldi, koronavirüs nedeniyle Abdullah Gül'ün de elini sıkmadı.
|10 Mart 2020 19:44
|Yazdır
Eski bakanlardan Şevket Kazan için Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına birçok siyasi isim katıldı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu ön sıralarda saf tuttu.
TOKALAŞMA YOK
Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alana giriş yaptığı anda koronavirüs nedeniyle kimsenin elini sıkmadı.
Ahmet Davutoğlu'nu görmezden gelen Erdoğan, Abdullah Gül'ün de elini sıkmayarak safa geçti.
Bu sırada Erdoğan ile Gül'ün birbirine kafa selamı verildiği görüldü.
Temel Karamollaoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a elini uzatmak istedi, ancak Erdoğan korona nedeniyle SP Lideri'nin elini sıkmadı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye ile Rusya arasındaki kritik toplantı başladı
10 Mart 2020 20:12
|Kılıçdaroğlu: Parlamentoda kavga istemiyoruz
10 Mart 2020 20:04
|CHP'li Kılıç: Benzine yüzde 112 vergi uygulanıyor
10 Mart 2020 19:52
|Danıştay Başkanı, Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu
10 Mart 2020 19:28
|Yargıtay Başkanı'ndan Erdoğan'a veda ziyareti
10 Mart 2020 19:12
|'MİT Kanunu net bir şekilde düzenlemeye havidir'
10 Mart 2020 19:08
|Sağlık Bakanı'ndan okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama
10 Mart 2020 17:38
|Kamu personeline yurtdışı yasağı geliyor
10 Mart 2020 17:15
|'Koronavirüs tanısı konan ABD vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etmedi'
10 Mart 2020 16:33
|'Milletimizin birlik ve beraberlik tablosu tüm dünyaya ders verir nitelikte'
10 Mart 2020 16:00