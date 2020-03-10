CHP'li Kılıç: Benzine yüzde 112 vergi uygulanıyor

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda ilk olarak İYİ Partinin "üniversite öğrencilerinin ekonomik sorunlarına" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin intiharının ardından üniversite öğrencilerinin yaşadığı ekonomik sorunların çözülmesine dair Türkiye'de birtakım tartışmaların başladığını belirtti.

Koncuk, "Aslında bu tartışmalar, rahmete eren kızımızın intiharından sonra başlayan tartışmalar değil, hız kazandıran bir olaydı, üzücü bir olaydı bu ancak o günden bugüne hükümetin, yoksul öğrencileri desteklemek adına çok ciddi adımlar attığını düşünmüyoruz." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, yükseköğretimdeki öğrencilerin daha iyi şartlara kavuşmasının herkesin arzusu olduğunu belirterek, bu noktada AK Parti iktidarının 2002 yılından bu yana birçok yeni kararla öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaktan üniversiteye erişimine kadar çok önemli adımlar attığını söyledi.

Türkiye gibi üniversite harçlarını kaldıran ülkelerin sayısının çok az olduğuna işaret eden Erdem, "Bugün çok gelişmiş örnek gösterilen ülkelerde bile devlet üniversitelerinde 5 bin doların altında harç yok." dedi. Erdem, öğrencilerin yemek ücretleri, sağlık güvencesi, yurtlarda barınmalarına kadar çok önemli yeni kazanımların hep beraber görüldüğünü dile getirdi.

Görüşmelerin ardından İYİ Partinin önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, HDP'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi de ele alındı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, bütün dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüsle karşı karşıya olunduğunu, virüsün her geçen gün yayılmaya ve farklı ülkelere sıçramaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bütün sınır komşularında virüsün görüldüğünü ve İran'da yayılma oranının oldukça arttığını dile getiren Güzel, "Sağlık Bakanlığı şu ana kadar Türkiye'de tespit edilmiş bir koronavirüs olmadığını söylemektedir. Bu sevindirici bir haber fakat Türkiye'de koronavirüsün olmadığının, gelmeyeceğinin ve yayılmayacağının bir kanıtı değildir. Bütün önlemler üst düzeye çıkarılmalı ve bu konudaki tedbirlerin yeterli olup olmadığı kontrol edilmeli, ivedilikle eksiklikler tamamlanmalıdır." diye konuştu.

- "Ülkemizde şu ana kadar koronavirüs vakası ve enfeksiyonu tespit edilmemiştir"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de koronavirüs salgınının 6 kıtada 74 ülkeye yayıldığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren Türkiye'de alınan önlemleri anlatan Esgin, şunları kaydetti:

"Ülkemizde şu ana kadar koronavirüs vakası ve enfeksiyonu tespit edilmemiştir. Sorun küresel, mücadelemiz ulusaldır. 6 kıtada 74 ülkeye yayılmış bu hastalığın ülkemizde şu ana kadar tespit edilmemesinde Sağlık Bakanlığı ve hükümetimizin aldığı önlemlerin büyük önemi vardır. Temennimiz, bundan sonra da bu hastalığın ülkemizde görülmemesidir. Bu konu, Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından koordineli bir şekilde takip edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü bu konuda yapılan çalışmaları ve şeffaflığımızı takdir ve övgüyle karşılamaktadır.

Ülkemizde yapılan cansiparane çalışmalara rağmen muhalefet saikiyle birtakım eleştirileri ve ülkede panik oluşturmaya matuf yaklaşımları son derece zararlı yaklaşımlar olarak görmekteyiz. Bu konu, yakından takip edilmesi gereken, dünyayı etkileyen bir halk sağlığı sorunudur, siyasi polemiklere malzeme edilmeyecek kadar hassas ve önemli bir konudur."

HDP'nin grup önerisi yapılan oylamada kabul edilmedi.

- "Benzinde yüzde 112 vergi uyguluyorsunuz"

Daha sonra CHP'nin "akaryakıt ürünleri üzerindeki yüksek vergilerin ekonomiye etkilerinin incelenmesi ve tedbirlerin belirlenmesine" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, akaryakıt fiyatlarının Türkiye'de ne kadar arttığını anlamak için son 20 yıla bakmak gerektiğini belirterek, "2000 yılında benzinin litre fiyatı 0,59 lira ve o yıllarda 100 liraya 170 litre benzin alınabiliyordu. 2020'de ise 1 litre benzinin fiyatı 6,71 lira ve günümüzde 100 liraya sadece 15 litre benzin alınabiliyor. 170 litre nerede 15 litre nerede. Bu manzara bile bize 18 yıllık AKP iktidarının ülkeyi nereden nereye getirdiğini ve ekonomik anlamda nasıl batırdığını açık ve net bir şekilde gösteriyor." dedi.

Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle bu akaryakıt vergi daireleri nasıl çalışıyor bir bakmak gerekiyor. Sabah Ankara Çankaya'da bir benzinliğe uğradım. Benzinin litre fiyatı 6 lira 71 kuruş. Benzinin maliyeti ise 3 lira 16 kuruş ama siz sinekten yağ çıkarır gibi vatandaşın cebindeki üç kuruşu da alabilmek için maliyeti 3 lira 16 kuruş olan benzine önce 2 lira 53 kuruş ÖTV, sonra da 1 lira 2 kuruş KDV koyarak toplam 3 lira 55 kuruş vergi yüklüyorsunuz. Yani 3 lira 16 kuruşluk benzini vatandaşa 6 lira 71 kuruşa satıyorsunuz. Benzinde yüzde 112 vergi uyguluyorsunuz."

Akaryakıttan geçen sene 61 milyar lira ÖTV, tahminen 25 milyar lira da KDV alındığını söyleyen Kılıç, "Böylece 2019'da akaryakıttan 86 milyar lira vergi alındı. Neredeyse bütçeyi akaryakıt üzerinden finanse ettiniz." ifadesini kullandı.

- "Türkiye, AB ortalamasının çok altında yer almaktadır"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, öneri sahibi CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın kullandığı rakamlarla yaptığı hesaplama ve dayandırdığı bilgiyle verilerin gerçeklerle uyuşmadığını dile getirdi.

Petrol Piyasası Kanunu'na göre petrol fiyatlarının en yakın, erişilebilir, dünya serbest piyasa fiyatları göz önüne alınarak belirlendiğini söyleyen Kirazoğlu, "Petrol piyasasındaki tüm ürünlerin fiyatları ham petrol fiyatındaki değişim, döviz kuru, navlun bedeli, mevzuatta bulunan vergiler çerçevesinde buna göre belirleniyor ve dağıtıcılar serbest piyasa koşullarında belirledikleri fiyatları kamuoyuna ilan ediyorlar, EPDK'ye bildiriyorlar. EPDK de kamu adına, rekabetin sağlanması adına bu süreci daima izliyor, bozulması halinde de tavan ya da taban fiyat gibi araçlarla müdahalede bulunabiliyor." dedi.

Kirazoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önergedeki kıyaslamalara baktığımızda '100 lirayla bundan 20 yıl önce ne kadar alınıyordu, bugün ne kadar alınıyor?' gibi bir analoji var. Bunun da çok sağlıklı olmadığını söylemek gerekiyor. O günün 100 lirası bugün neye tekabül ediyor önce onu hesaplayıp bulmak gerekiyor ve 2020 yılındaki 100 liranın karşılığında ne kadar petrol yani benzin veya motorin alınabildiğinin hesaplanması gerekiyor. Bu yapıldığında 2005 yılından daha olumlu bir durumda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim.

Yine, önergede ifade edilen vergi yükü konusuna değinecek olursak, benzin fiyat kırılımı içinde akaryakıt üzerindeki vergi yükü oranları sıralamasında Türkiye, AB ülkeleriyle kıyaslandığında en alt sıralarda yer almaktadır. Bunu, Eurostat'ın verilerine göre söylüyorum. Burada örnek vermek gerekirse, 2020 Ocak ayında kurşunsuz benzin fiyatı karşılaştırmasına baktığımızda, Türkiye yüzde 49,51 vergi oranıyla AB üyesi 28 ülkenin ortalaması olan yüzde 60'ın çok altında yer almaktadır. Motorin açısından bakarsak, yine 2020 Ocak ayı verilerine göre Türkiye, motorin üzerindeki yüzde 41,2 vergi yüküyle yüzde 53,93 olan AB ortalamasının çok altında bulunmaktadır."

CHP'nin grup önerisi de kabul edilmedi.

Genel Kurulda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.