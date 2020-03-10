Kılıçdaroğlu: Parlamentoda kavga istemiyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, başlayan Kılıçdaroğlu, CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevinden alınmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman; 2 kez engellediler, başaramadılar. Halkın oyuyla yenemedikleri için 'İdari kararlarla Salman'ı nasıl uzaklaştırabiliriz de kendimizden birini atarız' dediler. Vefa Salman bir yolsuzluk yapmış ise kimse merak etmesin onunla ilgili ilk işlemi yapacak parti CHP'dir. Yolsuzluğu şikayet edip, görevden alınan bir belediye başkanı olarak Vefa Salman tarihe geçecektir. Orada yolsuzluğu saptayan düz namuslu bir memur. Olayı görüp tespit ediyor, belediye başkanına haber ediyor. Belediye Başkanı da araştırılması için ilgililere başvuru yapıyor. Anında soruşturma açıyor. Bakanlık ne yapıyor? Belediye başkanını görevden alıyor, AK Parti'li birini başkan atıyor. Bu, Yalova halkına saygısızlıktır" diye konuştu.

'GRUP BAŞKAN VEKİLİMİZ AYNI CÜMLELERİ KULLANARAK CEVAP VERDİ'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hakkında fezleke hazırlanan partisinin grup başkan vekili Engin Özkoç ile ilgili konuştu. Özkoç'un o sözleri neden söylediğinin gerekçelerini anlatan Kılıçdaroğlu, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda kendisini hedef gösterdiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın bana yönelik olan, burada söylenmesi mümkün olmayan belli cümleleri kullanarak, bana hakaret etmesini asla kabul etmiyorum. Kendisine de hiçbir cevap vermedim. Grup başkan vekilimiz aynı cümleleri kullanarak cevap verdi. Biz parlamentoda kavga istemiyoruz. Büyük lafın arkasında durmak kolay değildir. Önünüze büyük bir hedef koymanız gerekir. İtibar sadece kişisel bir olay değildir, bulunduğunuz makamın da itibarını düşünmek zorundasınız. Biz itibarı kaybeden kişilerin, sözlerini tutamayan kişilerin memleketi konuşmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

'GÖZLEM NOKTALARINDAKİ KUŞATMA KALKMIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Sonunda bir anlaşmayı imzaladılar. Ortada bir ateşkes yok. Erdoğan öyle diyor ama ortada böyle bir şey yok. 3 devlet askeri faaliyetlerin durdurulması kararı alıyor. Türkiye bu anlaşma ile Suriye rejimini resmen tanıyor, sözleşmede Suriye 'Arap Cumhuriyeti' olarak geçiyor. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü kabul ediyor. 'Suriye'nin kaderini Suriye belirler' diyorduk. 'Hayır efendim biz belirleyeceğiz' diyorlardı. Şimdi gittiler, anlaşmayı imzaladılar. Suriye hava sahasının açılması ancak Suriye kabul ederse açılacak. Terör örgütü HTŞ, 'Ben bu anlaşmaya uymuyorum' dedi. Suriye gözlem noktalarından geri çekilmeyecek. Gözlem noktalarındaki kuşatma kalkmıyor" diye konuştu.