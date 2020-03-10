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Türkiye ile Rusya arasındaki kritik toplantı başladı

MSB: "5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus Askeri Heyetlerin toplantısı, Milli Savunma Bakanlığında başladı."
 10 Mart 2020 20:12
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Türkiye ile Rusya arasındaki kritik toplantı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020'de Moskova'da varılan mutabakat çerçevesinde, Türk ve Rus askeri heyetlerinin toplantısının başladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndaki toplantı saat 20.00 civarında başladı.

Anadolu Ajansı
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