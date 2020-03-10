İtalya'da koronavirüsten bugün 168 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 168 kişi daha artarak 631'e yükseldi
|10 Mart 2020 20:16
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