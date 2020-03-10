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FETÖ'den gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve "FETÖ'nün yeniden yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.
 10 Mart 2020 20:31
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FETÖ'den gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve "FETÖ'nün yeniden yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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