FETÖ'den gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve "FETÖ'nün yeniden yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.
|10 Mart 2020 20:31
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