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THY koronavirüs nedeniyle İsrail uçuşlarını azalttı

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs nedeniyle İsrail uçuşlarını azaltma kararı aldı.
 10 Mart 2020 20:36
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THY koronavirüs nedeniyle İsrail uçuşlarını azalttı

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs nedeniyle İsrail uçuşlarını azaltma kararı aldı.

THY'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, İsrail hükümetinin, koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle 09 Mart itibarıyla ülkeye dönecek tüm İsrail vatandaşlarının, geldikleri ülkeye bakılmaksızın 14 günlük ev izolasyonuna alınmasına karar verdiği hatırlatıldı.

Karar uyarınca, İsrail'e gidecek yabancı uyruklu turistlerin ve İsrail vatandaşlarının da izolasyona girmeleri gerekeceği belirtilen açıklamada, "Yabancı uyruklu yolcular için bu talimat yaklaşık üç gün (9 Mart 2010 akşam saatlerinden itibaren 72 saat) içinde yürürlüğe girecektir. İsrail hükümetinin aldığı karar sonrası, THY günlük 10 frekans icra ettiği İsrail uçuşlarını 11-12 Mart tarihlerinde günlük 4 frekans ve 13-31 Mart tarihleri arasında günlük 2 frekans icra etmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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