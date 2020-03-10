1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dağların aslanları 'dosta güven, düşmana korku' veriyor

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulundaki Komando İhtisas Kursu'nun aşamalarından "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı", başarıyla tamamlandı.
 10 Mart 2020 20:56
Yazdır
Dağların aslanları 'dosta güven, düşmana korku' veriyor

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında "Derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı"na katılan komandolar, başarılarıyla göz dolduruyor.

Yurt içi ve yurt dışında düzenledikleri operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli unsurlarından komandolar, operasyonlar öncesinde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kurulu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor.

Gönüllülük esasına göre subay ve astsubayların başvuru yapabildiği ve yılda bir kez düzenlenen kursun aşamalarından olan "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı" Toroslar'ın zirvelerinden Davraz Dağı'nın tamamen karlarla kaplı 2 bin rakımında gerçekleştirildi.

Yaklaşık, dört hafta süren güç, cesaret ve kararlılık gerektiren harekata katılan komandolar gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.

Dondurucu soğukta göz doldurdular

AA ekibinin de eşlik ettiği dondurucu soğuk ve sarp arazide gerçekleşen harekatta, komandolar, akşamları konaklamak için öncelikle iglular (sıkıştırılmış kardan yapılan evler) inşa etti. Komandolar ardından tamamen karlardan oluşan nöbet kuleleri, tilki oyuğu, ateş yakma yeri, kar mağarası gibi yaşam alanları yaptı.

Tamamen beyaz kıyafet ve silahlarındaki beyaz kamuflajla karda adeta görünmez hale gelen komandolar, "sızma harekatı" tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi.

İglularda kalan, dondurucu soğukta sarp ve dağlık arazilerde teçhizatlarıyla bir metreyi bulan karda yürüyen komandolar, kurs boyunca öğrendikleri ileri kayakçılık, kar araçları kullanma, derin kar ve şiddetli soğukta çeşitli silahlarla atış, soğuk hava koşullarına göre oryantasyon ve muharebe planlanması, kurtarma ve kaçırma, esirgeme harekatı, derin karda kayaklı ve hedikli intikal, derin kar ve güç koşullarda hayatı idame ve barınma, kış dağcılığı, çığdan korunma ve sakınma, çığda arama kurtarma, ilk yardım ve sıhhi tahliye konularında eğitim aldı.

Eğitimlerde ustalıkla hareket eden, gösterdikleri başarıyla göz dolduran komandolar, "Dosta güven, düşmana korku" parolasıyla ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı şekilde mücadele edeceklerini gözler önüne serdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doktora yapan imam: Yoksulluğun çözümü 'Zekat Fonu'
10 Mart 2020 15:38		 Bekçiler asayiş olaylarının azalmasında etkili oldu
09 Mart 2020 11:43
Kadınlar Günü'nde yeşil sahalar onlara emanet
08 Mart 2020 18:31		 Depremzedelerin yaraları kadınların şefkatiyle sarıldı
08 Mart 2020 17:10
Kadın astsubaylar depremzedeleri yalnız bırakmadı
08 Mart 2020 16:22		 Tramvaylar kadın vatmanlara emanet
08 Mart 2020 15:22
112'nin kadın personeli izin yaptı, erkek personel çalıştı
08 Mart 2020 14:06		 Adana'nın motosikletli tek kadın yunusu
08 Mart 2020 12:50
Kadın akademisyen sayısı 5 yılda yüzde 13 arttı
08 Mart 2020 11:39		 Kadın eliyle asayiş berkemal
08 Mart 2020 08:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:28 - Enes Batur'a Youtube şoku! Hesabı devre dışı kaldı22:24 - 1 dakikada corona virüs hakkındaki efsaneler ve gerçekler22:20 - Ak Parti'den 'Erdoğan bekletildi' iddiasına ilişkin açıklama22:16 - Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildi22:11 - 'Çarğı merkezi aramalarının yüzde 12'si şikayet'22:06 - Özelleştirmede gözler bu yıl limanlarda olacak22:01 - Koronavirüs salgını Türk makine sektörüne talebi artırdı21:56 - ABD, Türkiye'nin patriot füze talebine yanıt verdi21:51 - Kadın yönetici kariyerini bırakıp kuşkonmaz üreticisi oldu21:46 - İhracatta 8 sektörün en büyük talibi Almanya
21:41 - Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edildi21:37 - Antalya'da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı21:33 - Başkentte engelli çiftlerden 'nikah ücreti' alınmayacak21:28 - Bir banka daha vereceği promosyon rakamını açıkladı21:24 - Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor21:20 - Depremler riskli yapı tespit başvurusunu artırdı21:14 - Davutoğlu: Erdoğan benimle görüşseydi partiyi kurmazdık21:11 - Yargıtay Başkanı'ndan Bakanı Akar'a veda ziyareti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı'ndan okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama
Erdoğan'ın attan düştüğü gün, FETÖ ata ilaç vermiş
MEB'den öğretmen ve öğrencilere 'koronavirüs' uyarısı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
2020 yılı fitre miktarı belli oldu
Kamu personeline yurtdışı yasağı geliyor
Erdoğan açıkladı... Benzin ve motorinde büyük indirim yapılacak
Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı
Sağlık Bakanı: Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Çin'deki geçici corona virüs hastaneleri kapatılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
Ecem Erkek 2
dedikodu 3
defteri kapatmak 7
Kara orman 1
hain kostok 1
yalnızlığın anlaşıldığı anlar 2
15.03.2020 trabzonspor vs başakşehir maçı 4
Lost 2
13.03.2020 fenerbahce vs panathinaikos maçı 1
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam