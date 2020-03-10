İstanbul'da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı
|10 Mart 2020 21:01
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AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'da 2018 yılında 101 bin 333 çift dünyaevine girerken bu sayı geçen yıl yüzde 1,4 azalarak 99 bin 858 oldu.
2019'da kentte boşanan çift sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 31 bin 84'ten 33 bin 127'ye yükseldi.
Esenyurt lider
Evliliklerin ilçelere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla evlilik Bağcılar'da oldu. Bağcılar'da 4 bin 871 çift evlenirken bu ilçeyi 4 bin 790 çiftle Küçükçekmece, 4 bin 454 çiftle Esenyurt, 4 bin 285 Pendik ve 3 bin 989 çiftle Üsküdar takip etti.
Geçen yıl en az evlililiğin yaşandığı ilçe Adalar oldu. 120 çiftin dünya evine girdiği Adalar'ı 223 evlilikle Şile, 427 evlilikle Çatalca, bin 183 evlilikle Silivri ve bin 346 evlilikle Güngören izledi.
2019 yılında bir önceki yıla göre 17 ilçede evlenen çift sayısı artarken, 22 ilçede azaldı.
Boşanmaların ilçelere göre dağılımında ilk sırada Esenyurt yer alırken, geçen yıl 1.946 çiftin boşandığı Esenyurt'u, 1.667 çiftle Küçükçekmece, 1.582 çiftle Ümraniye, 1.580 çiftle Pendik ve 1.387 çiftle Maltepe takip etti.
2019 yılında en az boşanmanın yaşandığı ilçe Adalar oldu. 48 çiftin boşandığı Adalar'ı 74 çiftle Şile, 138 çiftle Çatalca, 432 çiftle Silivri ve 447 çiftle Arnavutköy izledi.
Geçen yıl, bir önceki yıla göre İstanbul'un 35 ilçesinde boşanma sayısı arttı. İstanbul'da sadece Bakırköy, Küçükçekmece ve Bağcılar'da boşanma sayısı azalırken Zeytinburnu'nda sayı değişmedi.
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