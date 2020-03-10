Yargıtay Başkanı'ndan Bakanı Akar'a veda ziyareti
Emekliye ayrılacak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a veda ziyaretinde bulundu.
|10 Mart 2020 21:11
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ak Parti'den 'Erdoğan bekletildi' iddiasına ilişkin açıklama
10 Mart 2020 22:20
|ABD, Türkiye'nin patriot füze talebine yanıt verdi
10 Mart 2020 21:56
|Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edildi
10 Mart 2020 21:41
|Davutoğlu: Erdoğan benimle görüşseydi partiyi kurmazdık
10 Mart 2020 21:14
|Türkiye ile Rusya arasındaki kritik toplantı başladı
10 Mart 2020 20:12
|Kılıçdaroğlu: Parlamentoda kavga istemiyoruz
10 Mart 2020 20:04
|CHP'li Kılıç: Benzine yüzde 112 vergi uygulanıyor
10 Mart 2020 19:52
|Erdoğan'ın Gül ve Davutoğlu ile karşılaştığı anlar
10 Mart 2020 19:44
|Danıştay Başkanı, Erdoğan'a veda ziyaretinde bulundu
10 Mart 2020 19:28
|Yargıtay Başkanı'ndan Erdoğan'a veda ziyareti
10 Mart 2020 19:12