1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Depremler riskli yapı tespit başvurusunu artırdı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, 2019'un ilk iki ayında riskli yapı tespiti için 1500 kişi başvuruda bulunurken, 2020'nin aynı döneminde bu sayı 2 bin 413'e yükseldi.
 10 Mart 2020 21:20
Yazdır
Depremler riskli yapı tespit başvurusunu artırdı

Manisa ve Elazığ'da meydana gelen depremlerin ardından riskli yapı tespiti yaptırmak isteyenlerin sayısında artış görüldü.

AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2019'da 9 bin 713 binada riskli yapı tespiti yapıldı.

Geçen yıl en çok riskli yapı tespiti yapılan il, 2 bin 493 ile İstanbul oldu. Ankara'da 1770, İzmir'de 746, Şırnak'ta 235 riskli yapı tespiti yapıldı.

En az riskli yapı tespiti yaptıran iller ise Hakkari ve Karaman 1, Niğde 2, Çankırı, Tekirdağ ve Kastamonu 4, Bartın, Tunceli, Sivas ve Sinop 5 olarak sıralandı.

En çok riskli yapı tespiti yapılan il bu yıl 805 ile İstanbul oldu

2020'de bugüne kadar 2 bin 413 binada riskli yapı tespiti yapıldı. Konut bağımsız birim sayısı 10 bin 205, iş yeri bağımsız birim sayısı 1298 olmak üzere, riskli yapı tespiti yapılan toplam bağımsız birim sayısı 11 bin 503 oldu. En çok riskli yapı tespiti yapılan iller arasında bu yıl 805 ile İstanbul ilk sırada yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçen yılın ilk iki ayında riskli yapı tespiti yaptırmak için 1500 kişi başvuru yaparken, 2020'nin aynı döneminde bu sayı 2 bin 413'e yükseldi.

1060 lisanslı kurum ve kuruluş riskli yapı tespiti yapıyor

Binanın riskli yapı olup olmadığının tespiti, Bakanlıkça lisanslandırılmış 1060 kurum ve kuruluş tarafından yapılıyor. Lisanslı kurum ve kuruluşların iletişim bilgisine "www.csb.gov.tr" internet adresinden erişilebiliyor.

Riskli yapı tespit başvurusu, masrafları kendilerine ait olmak üzere yapı sahiplerinin herhangi biri tarafından "https://www.kentseldonusum.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılıyor.

Lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca hazırlanan riskli yapı tespit raporu, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, İstanbul için İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve ilçe belediyelerine sunuluyor.

İlgili kurumlarca incelenen riskli yapı tespit raporu, tapu kaydına "riskli yapı" ibaresi konulması için tapu müdürlüklerine bildiriliyor.

Tapu müdürlüğünce tebligat tarihinden itibaren 15 gün içerisinde riskli yapı tespitine karşı itiraz edilebileceği yapı maliklerine iletiliyor. Tespit işlemi "riskli" olarak kesinleşen riskli yapıların maliklerine süre verilerek, yıktırılması isteniyor. Yıktırılmayan yapılar idarece yıktırılıyor.

Riskli olduğu kesinleşen yapıların güçlendirilmesi veya yıktırılması, söz konusu binalarda ikamet edenlerin can güvenliği açısından mecburi tutuluyor.

Yıkılan yapının yerine yapılacak yeni uygulamalara maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar veriliyor. Üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul etmeyen malikler, hisselerini 6306 sayılı Kanun kapsamında anlaştıkları diğer maliklere satabiliyor.

Bakanlık tarafından hak sahiplerine kira yardımı veya anlaşmalı bankalardan kullanabilecekleri kredilere faiz desteği veriliyor. Ayrıca, 6306 sayılı Kanun kapsamında vergi, harç ve ücret muafiyetleri sağlanıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hazine 7,7 milyar lira borçlandı
10 Mart 2020 15:25		 Lojman kredisinde 'oran'lar yarışıyor
10 Mart 2020 09:00
Bankalar yeni yıla rekor karla başladı
08 Mart 2020 11:10		 Türkiye'de devremülk mağduru sayısı 700 bini buldu
07 Mart 2020 10:26
Merkez Bankası'ndan tüketici kredisi önlemi
07 Mart 2020 09:50		 İnternetten 'ucuz konut ilanıyla' dolandırıcılığa dikkat
06 Mart 2020 11:19
Konut kredisi faizleri düştü, yeni projeler art arda geliyor
05 Mart 2020 16:13		 Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti
04 Mart 2020 14:58
Vergi tahsilatında yeni dönem başlıyor
03 Mart 2020 13:31		 Vakıf Katılım'dan lojman satışına finansman desteği
02 Mart 2020 11:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:28 - Enes Batur'a Youtube şoku! Hesabı devre dışı kaldı22:24 - 1 dakikada corona virüs hakkındaki efsaneler ve gerçekler22:20 - Ak Parti'den 'Erdoğan bekletildi' iddiasına ilişkin açıklama22:16 - Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildi22:11 - 'Çarğı merkezi aramalarının yüzde 12'si şikayet'22:06 - Özelleştirmede gözler bu yıl limanlarda olacak22:01 - Koronavirüs salgını Türk makine sektörüne talebi artırdı21:56 - ABD, Türkiye'nin patriot füze talebine yanıt verdi21:51 - Kadın yönetici kariyerini bırakıp kuşkonmaz üreticisi oldu21:46 - İhracatta 8 sektörün en büyük talibi Almanya
21:41 - Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edildi21:37 - Antalya'da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı21:33 - Başkentte engelli çiftlerden 'nikah ücreti' alınmayacak21:28 - Bir banka daha vereceği promosyon rakamını açıkladı21:24 - Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor21:20 - Depremler riskli yapı tespit başvurusunu artırdı21:14 - Davutoğlu: Erdoğan benimle görüşseydi partiyi kurmazdık21:11 - Yargıtay Başkanı'ndan Bakanı Akar'a veda ziyareti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı'ndan okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama
Erdoğan'ın attan düştüğü gün, FETÖ ata ilaç vermiş
MEB'den öğretmen ve öğrencilere 'koronavirüs' uyarısı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
2020 yılı fitre miktarı belli oldu
Kamu personeline yurtdışı yasağı geliyor
Erdoğan açıkladı... Benzin ve motorinde büyük indirim yapılacak
Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı
Sağlık Bakanı: Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Çin'deki geçici corona virüs hastaneleri kapatılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
09.03.2020 petrol fiyatlarındaki büyük düşüş 2
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
eksik kalanı tamamlarız 3
italya'da 3 nisana kadar tüm spor müsabakalarının ertelenmesi 1
geceye bir şiir bırak 3
ronaldinho'nun 6 ay hapis cezası alması 3
13.03.2020 fenerbahce vs panathinaikos maçı 1
ense ağrısı 3
tore andre flo 2
mert hakan yandaş 1
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam