1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor

Avrupa'ya gitme hayaliyle Türkiye-Yunanistan sınırında zorlu bekleyişlerini sürdüren binlerce sığınmacıya Türkiye insani yardımda bulunuyor.
 10 Mart 2020 21:24
Yazdır
Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor

Türkiye, Avrupa'ya gitme hayaliyle Türkiye-Yunanistan sınırında zorlu bekleyişlerini sürdüren binlerce sığınmacıya yardım elini uzatıyor.

Ülkelerindeki iç karışıklıklar ve savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan binlerce kişi, Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırında bekliyor.

Pazarkule Sınır Kapısı yakınında bekleyen binlerce sığınmacıya Edirne Valiliği koordinesinde İl Göç İdaresi organizasyonuyla pek çok kamu ve özel kurum insani yardımda bulunuyor.

Üç öğün yemeğin verildiği sığınmacılara hijyenik ped, çocuk bezi ve maması, meyve, kıyafet dağıtımı yapılırken sığınmacıların duş ve tuvalet ihtiyaçları için de alanlar oluşturuldu.

"Türkiye'den Allah razı olsun"

Suriye uyruklu Abdülvahap Elalavış (31) AA muhabirine, savaş nedeniyle ülkesinden kaçarak Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Türkiye'de kendilerine çok iyi davranıldığını belirten Elalavış, "Yunanistan bize zulmediyor. Sınırı geçerek Avrupa'ya geçmemize izin vermiyor. Burada bize çok iyi davranıyorlar. 5 çocuğum var onların bezini, temizlik malzemesini, yemeği verdiler. Türkiye'den Allah razı olsun. Esed bizi bombaladı, öldürdü. Erdoğan'dan, Türkiye'den Allah razı olsun. İyi ki Türkiye var." diye konuştu.

Afganistan uyruklu Kamuran Karvan (20) da ülkesinden savaş nedeniyle kaçtığını anlattı.

Avrupa'ya gitmek istediğini aktaran Karvan, "Sınırı geçmek istiyoruz ama Yunanistan izin vermiyor. Bize gaz atıyor, dövüyor. Kadın ve çocuklar yaralanıyor. Yunanistan bunun hesabını Allah'a verecek. Türkiye bize çok iyi davranıyor, Allah razı olsun." dedi.

"Hayatımızı kazanmamız gerekiyor"

Suriye uyruklu Salih Ayozzo (22) ne pahasına olursa olsun sınırı geçerek Avrupa ülkelerine ulaşmak istediğini belirterek, "Yunanistan yeter ki kapıyı açsın bize, açmıyorlar. Bizim üzerimize ateş ediyorlar. Benim önümde ölen ve yaralananlar oldu. Durumumuz çok kötü. Savaştan kaçtık. Yunanistan'ı geçip Avrupa'da hayatımızı kazanmamız gerekiyor. 9 yıldan beri savaşın içindeyiz." şeklinde konuştu.

Ayozzo Türkiye'de kendilerine çok iyi davranıldığını ifade ederek teşekkür duygularını dile getirdi.

Çocukları travmadan uzaklaştırıyor

Sınırı geçerek Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılar, Yunan sınır polisinin gaz bombalı müdahalesine maruz kalıyor. Bu müdahaleden en fazla, aileleriyle bu yolculuğa çıkan çocuklar etkileniyor.

Türk Kızılay tarafından sığınmacıların toplandığı alanın yakınına konuşlandırılan "Mobil Çocuk Dostu Tırı"ndaki görevliler, çocukların yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaldıkları çadırlardan tıra gelen çocuklar, uzman personel eşliğinde aktiviteler yapıyor. Sığınmacı çocuklar, bu etkinliklerle yaşadıkları olumsuzluklardan bir nebze uzak kalıyor.

"Çocukların çocuk hissettikleri tek yer"

Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Onur Kutay Özertürk, tırda günde yaklaşık 100 çocuğa hizmet verdiklerini söyledi.

Tıra ilginin yoğun olduğunu dile getiren Özertürk, çocukların kendini çocuk hissedebileceği tek yerin hazırladıkları tır olduğunu, ailelerin de bu nedenle evlatlarını buraya gönderdiğini ifade ederek, "Seanslarımız yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Gaz bombası atılması halinde çocukları dışarı bırakmıyoruz. O durumda onları burada daha fazla tutmamız gerekiyor." dedi.

Özertürk, tırda çocukların travmadan uzaklaşmalarını sağlayacak çocuk oyunları ve boyama etkinlikleri gerçekleştirdiklerini anlattı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Enes Batur'a Youtube şoku! Hesabı devre dışı kaldı
10 Mart 2020 22:28		 Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildi
10 Mart 2020 22:16
Kadın yönetici kariyerini bırakıp kuşkonmaz üreticisi oldu
10 Mart 2020 21:51		 İstanbul'da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı
10 Mart 2020 21:01
THY koronavirüs nedeniyle İsrail uçuşlarını azalttı
10 Mart 2020 20:36		 Yurtta kalan 47 öğrenci hastanelik oldu
10 Mart 2020 19:56
Boş kağıda imza attı, hayatı karardı
10 Mart 2020 19:48		 4 bin liraya işçi bulamıyor
10 Mart 2020 19:40
Genç memur, annesi ile aynı kaderi yaşadı, kanserden öldü
10 Mart 2020 15:30		 Dilenciden 'pes' dedirten itiraf: Cuma günleri en az 500 lira kazanıyorum
10 Mart 2020 13:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:28 - Enes Batur'a Youtube şoku! Hesabı devre dışı kaldı22:24 - 1 dakikada corona virüs hakkındaki efsaneler ve gerçekler22:20 - Ak Parti'den 'Erdoğan bekletildi' iddiasına ilişkin açıklama22:16 - Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildi22:11 - 'Çarğı merkezi aramalarının yüzde 12'si şikayet'22:06 - Özelleştirmede gözler bu yıl limanlarda olacak22:01 - Koronavirüs salgını Türk makine sektörüne talebi artırdı21:56 - ABD, Türkiye'nin patriot füze talebine yanıt verdi21:51 - Kadın yönetici kariyerini bırakıp kuşkonmaz üreticisi oldu21:46 - İhracatta 8 sektörün en büyük talibi Almanya
21:41 - Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edildi21:37 - Antalya'da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı21:33 - Başkentte engelli çiftlerden 'nikah ücreti' alınmayacak21:28 - Bir banka daha vereceği promosyon rakamını açıkladı21:24 - Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor21:20 - Depremler riskli yapı tespit başvurusunu artırdı21:14 - Davutoğlu: Erdoğan benimle görüşseydi partiyi kurmazdık21:11 - Yargıtay Başkanı'ndan Bakanı Akar'a veda ziyareti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı'ndan okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama
Erdoğan'ın attan düştüğü gün, FETÖ ata ilaç vermiş
MEB'den öğretmen ve öğrencilere 'koronavirüs' uyarısı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
2020 yılı fitre miktarı belli oldu
Kamu personeline yurtdışı yasağı geliyor
Erdoğan açıkladı... Benzin ve motorinde büyük indirim yapılacak
Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı
Sağlık Bakanı: Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Çin'deki geçici corona virüs hastaneleri kapatılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
italya'nın komple karantinaya alınması 3
okulların tatil edilmesi 1
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 1
melek mosso 3
unutulmaz film ve dizi replikleri 1
yazarların bu aralar okuduğu kitaplar 10
güneş 2
ronaldinho'nun 6 ay hapis cezası alması 3
can sıkıntısını gideren şeyler 4
Lost 2
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam