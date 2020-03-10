1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir banka daha vereceği promosyon rakamını açıkladı

DenizBank, 3 yıl boyunca maaşını DenizBank'tan alma sözü veren emekli müşterilerine 1000 liraya varan nakit kazanmanın yanı sıra bazı ayrıcalıklardan yararlanma imkanı tanıyor.
 10 Mart 2020 21:28
Yazdır
Bir banka daha vereceği promosyon rakamını açıkladı

DenizBank açıklamasına göre, emeklilere "Hürmetlerimizle" yaklaşımını sürdüren banka, Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı protokol kapsamında maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1500 lira altı için 675, 1500-2 bin 500 lira arası için 850, 2 bin 500 lira ve üzeri için ise 1000 liraya varan nakit kazanma fırsatı sağlıyor.

Aynı zamanda emekliler yüzde 0,99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi seçeneğinden faydalanabiliyor.

Ayrıcalıklı bankacılık hizmetleri

Açıklamaya göre, DenizBank, emekli hizmet paketi kapsamında maaş müşterilerine şubelerde işlem önceliği, uygun faizli ihtiyaç kredileri, acil nakit ihtiyacı için Kurtaran Hesap, internet bankacılığından ücretsiz havale ve EFT, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme ve hesap bakiyesi sorgulama, vadeli mevduata özel faiz oranları ve hesap işletim ücreti muafiyeti fırsatlarını sunuyor.

Akbank da emeklilere vereceği promosyon miktarını açıkladı

DenizBank'ın emeklilere özel kredi kartı Emekli Bonus'ta tüm Bonus özellikleri bulunuyor. Emekli Bonus'la alışverişler taksitlendirebiliyor, yapılan harcamalardan bonus kazanılabiliyor, biriktirilen bonuslar ile program ortaklarından bedava alışveriş yapılabiliyor. Otomatik fatura ödeme talimatı, eczane, tiyatro-sinema harcamalarında indirim fırsatları ile tesisat arızası, çilingir, cam kırılması gibi asistans hizmetleri emekli müşterilere özel sunulan ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

"Gayemiz emeklilerimizin yüzünü güldürmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, emeklilere verilen değerin bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Emekliler promosyon ücretlerinden memnun değil Özark, şunları kaydetti:

"Yıllarca çalışmış, üretmiş ve ülkemizin yarınlarının inşasında önemli rol oynayan emeklilere özel sektör bankaları içinde ayrıcalıklı hizmet anlayışını getiren bankamız, bu alanda ilklere imza atmak üzere yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Emeklilerimize sunduğumuz kampanyalarımız ve kredi olanaklarımız ile finansal ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek hayatlarının bu güzel dönemini daha keyifli ve dinamik geçirmelerini sağlamak istiyoruz.

Bu kapsamda yakın zamana kadar yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanan müşterilerimiz, yüzde 0,99 faiz oranımızla 60 aya varan vadelerde sunduğumuz kredimiz ile borçlarını tek bir çatı altında toplayarak taksitlerini düşürüp büyük ödeme fırsatı elde edebilirler. Önümüzdeki dönemde de emeklilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Çarğı merkezi aramalarının yüzde 12'si şikayet'
10 Mart 2020 22:11		 Özelleştirmede gözler bu yıl limanlarda olacak
10 Mart 2020 22:06
Koronavirüs salgını Türk makine sektörüne talebi artırdı
10 Mart 2020 22:01		 İhracatta 8 sektörün en büyük talibi Almanya
10 Mart 2020 21:46
TMSF Başkanı açıkladı! Ne kadar şirket yönetiliyor?
10 Mart 2020 19:24		 İstanbul havalimanları, iki ayda sefer ve yolcu sayısını artırdı
10 Mart 2020 11:10
Geçen yıl tapu başına ortalama 166 bin lira ödedik
10 Mart 2020 11:09		 Karayolları'ndan kaza kara noktalarına 'hayati' dönüşüm
10 Mart 2020 11:09
İçme ve kullanma sularına koruma
10 Mart 2020 11:08		 AnadoluJet'ten yurt içinde geçerli bahar kampanyası
10 Mart 2020 10:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:28 - Enes Batur'a Youtube şoku! Hesabı devre dışı kaldı22:24 - 1 dakikada corona virüs hakkındaki efsaneler ve gerçekler22:20 - Ak Parti'den 'Erdoğan bekletildi' iddiasına ilişkin açıklama22:16 - Kalp krizinden yaşamını yitiren asker toprağa verildi22:11 - 'Çarğı merkezi aramalarının yüzde 12'si şikayet'22:06 - Özelleştirmede gözler bu yıl limanlarda olacak22:01 - Koronavirüs salgını Türk makine sektörüne talebi artırdı21:56 - ABD, Türkiye'nin patriot füze talebine yanıt verdi21:51 - Kadın yönetici kariyerini bırakıp kuşkonmaz üreticisi oldu21:46 - İhracatta 8 sektörün en büyük talibi Almanya
21:41 - Kuzey Makedonya uyruklu terörist sınır dışı edildi21:37 - Antalya'da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı21:33 - Başkentte engelli çiftlerden 'nikah ücreti' alınmayacak21:28 - Bir banka daha vereceği promosyon rakamını açıkladı21:24 - Türkiye sınırdaki sığınmacılara yardım elini uzatıyor21:20 - Depremler riskli yapı tespit başvurusunu artırdı21:14 - Davutoğlu: Erdoğan benimle görüşseydi partiyi kurmazdık21:11 - Yargıtay Başkanı'ndan Bakanı Akar'a veda ziyareti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı'ndan okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama
Erdoğan'ın attan düştüğü gün, FETÖ ata ilaç vermiş
MEB'den öğretmen ve öğrencilere 'koronavirüs' uyarısı
Benzin ve motorine büyük indirim geliyor
2020 yılı fitre miktarı belli oldu
Kamu personeline yurtdışı yasağı geliyor
Erdoğan açıkladı... Benzin ve motorinde büyük indirim yapılacak
Otobüs'te 'muavin' geri döndü... Alman usulü bize uymadı
Sağlık Bakanı: Virüsün Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Çin'deki geçici corona virüs hastaneleri kapatılıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüsü 2
11.03.2020 akaryakıt indirimi 4
eksik kalanı tamamlarız 3
geceye bir şiir bırak 3
ayın enleri 5
cep telefonuyla bütünleşmek 4
defteri kapatmak 7
şenol güneş'in fenerbahce'nin teknik direktörü olması 11
italya'nın komple karantinaya alınması 3
aynı odada yatan hastanın gözlerini oyan hasta 1
SON İLANLAR
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belde Turizm 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Manisa Mayeb 1 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam