Antalya'da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
|10 Mart 2020 21:37
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Antalya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerden biri, soruşturmasının yürütüldüğü kente gönderildi, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i de savcılık sorgularının ardından salıverildi.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanırken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Gözaltındaki 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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